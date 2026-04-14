Remoción de Aquiles Álvarez: concejalas piden activar trámite legal

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Las denuncias de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, avanzan tras un nuevo pedido de concejalas del PSC que exigen activar el proceso conforme al COOTAD.

Ana Chóez y Cinthia García solicitaron información sobre el estado del trámite y la integración de la Comisión de Mesa, clave para definir el futuro político del alcalde.

Las denuncias de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, avanzan en el Concejo Cantonal, luego de una nueva solicitud presentada por concejalas del Partido Social Cristiano (PSC).

Las ediles Ana Chóez y Cinthia García solicitaron a la Secretaría de la Comisión de Mesa información clave sobre el estado actual del proceso, en apego al artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

El documento, dirigido al secretario de la Comisión, Magno Marriott Barreto, incluye cinco requerimientos que buscan transparentar el avance del trámite y garantizar su legalidad.

Esto piden las concejalas del PSC

Entre los principales puntos, las concejalas solicitan:

Certificar el estado actual de las denuncias de remoción y las actuaciones realizadas desde su recepción.

Confirmar la integración vigente de la Comisión de Mesa, órgano clave en la sustanciación del proceso.

Informar si existen medidas administrativas que aseguren el funcionamiento regular de la comisión.

Impulsar el procedimiento, incluyendo la calificación de la denuncia y convocatoria a sesión.

Detallar el cronograma previsto para el tratamiento del caso.

En el documento, las concejalas advierten que la falta de impulso procesal o una integración incompleta de la Comisión de Mesa podría derivar en responsabilidades administrativas.

Además, alertan que estas omisiones podrían afectar la validez de las decisiones futuras dentro del proceso de remoción.

“Es necesario garantizar que el procedimiento se sustancie sin dilaciones indebidas y conforme a la normativa vigente”, señalaron.

El avance de este caso mantiene la atención política en Guayaquil, en medio de cuestionamientos y tensiones dentro del Municipio. Hasta ahora se conoce de al menos tres denuncias.