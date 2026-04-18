Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz en medio del pulso con Estados Unidos

Publicado por Agencia AFP Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Irán anunció este sábado 18 de abril que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, apenas unas horas después de haberlo reabierto.

La medida es en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán no puede "chantajear" a Washington con su cambio de postura.

Irán anunció este sábado 18 de abril que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz, apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO reportó posibles ataques contra dos barcos en este estratégico paso, donde varios buques que parecían encaminados a cruzarlo cambiaron el rumbo.

(Te puede interesar: Al Kharj en el ojo del huracán: Un oasis saudita se adapta a la vida bajo el fuego iraní)

La república islámica había "aceptado de buena fe autorizar el paso de un número limitado de petroleros y buques comerciales" por el estrecho, pero decidió retomar el control ante los "actos de piratería amparados en el llamado bloqueo" estadounidense, había anunciado previamente el mando central de las fuerzas armadas iraníes.

"Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán", declaró el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saed Jatibzadeh.

El guía supremo Mojtaba Jamenei aseguró que las fuerzas navales iraníes están preparadas para infligir "nuevas derrotas" al enemigo.

Donald Trump advirtió que Irán no puede "chantajear" a Washington

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió por su parte que Irán no puede "chantajear" a Washington con sus cambios de postura sobre el estrecho de Ormuz y afirmó que están "hablando con ellos".

Este endurecimiento ocurre mientras se mueven diversas piezas diplomáticas para poner fin a la guerra en Oriente Medio, más allá del alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos que empezó el 8 de abril y expira el miércoles.

Estrecho de Ormuz: 23 buques bloqueados

Durante la breve reapertura del estrecho, al menos ocho petroleros y metaneros lo atravesaron en la madrugada del sábado, según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler.

La página web MarineTraffic mostraba, por su parte, más de una decena de buques navegando por la zona, entre ellos varios petroleros, algunos de los cuales parecían estar dando media vuelta.

Tras el anuncio iraní de la reapertura del estrecho, Trump afirmó que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes seguiría "totalmente en vigor" hasta el final de las negociaciones.

"Desde el comienzo del bloqueo, 23 buques han acatado las órdenes de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta y regresar a Irán", indicó el sábado en X el mando central estadounidense, en un nuevo balance.

La reanudación del tráfico en Ormuz, por donde solía transitar una quinta del comercio mundial de hidrocarburos, había dado un impulso a los mercados financieros y provocado una fuerte caída de los precios del petróleo.

Trump "habla mucho", según funcionario iraní

La reapertura el viernes de Ormuz y la tregua del conflicto en Líbano iniciada horas antes parecían hacer desencallar las negociaciones para un acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

El viernes, Trump dijo a la AFP que un acuerdo de paz estaba "muy cerca", y afirmó que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, otro punto clave de las negociaciones.

No obstante, Irán negó haber aceptado el traslado de esas reservas de material fisible.

"La parte estadounidense tuitea mucho, habla mucho. A veces es confuso, a veces, ya saben, contradictorio", dijo el vicecanciller Jatibzadeh.

Entretanto, las maniobras diplomáticas continúan. El influyente jefe del ejército de Pakistán, país mediador entre Washington y Teherán, culminó este viernes un viaje a Irán.

Durante esta estancia, el jefe militar entregó a las autoridades iraníes "nuevas propuestas" estadounidenses, afirmó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

(Lee también: Irán advierte: si sus puertos son amenazados “no habrá seguridad para nadie”)

"La República Islámica de Irán las está estudiando y todavía no ha respondido", agregó. Pero su delegación negociadora "no hará ni la más mínima concesión", advirtió.

Islamabad acogió el 11 de abril unas primeras conversaciones entre Washington y Teherán. Estas terminaron sin acuerdo y todavía no hay fecha para una segunda ronda, señaló Jatibzadeh.