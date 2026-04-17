El riesgo nuclear en Medio Oriente: La estrategia de Irán y el deterioro de la democracia en Israel

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El riesgo de proliferación nuclear en Medio Oriente Medio ha aumentado. Varios gobiernos, incluido Irán, consideran estas armas como su principal garantía de seguridad. Así, Teherán seguirá apoyando a sus aliados en Irak, Líbano y Yemen, aprovechando la debilidad institucional y la menor implicación occidental para consolidar su influencia.

En Israel, la falta de rendición de cuentas a Netanyahu pone en riesgo su democracia. Sus decisiones, vistas como agresivas y desacertadas, han dividido a la sociedad y deteriorado la relación con EE.UU., creando distanciamiento con consecuencias estratégicas.

¿Una estrategia de contención para Irán?

Además, recurrir a la tensión con Irán para desviar la atención de la situación palestina empeora el panorama. Durante la Guerra Fría, George Kennan planteó que las tensiones internas y los excesos externos debilitarían a la Unión Soviética, promoviendo la contención.

Una estrategia similar pudo aplicarse a Irán, pero la confrontación impulsada por EE.UU. e Israel ha sido contraproducente. Mientras EE. UU. podría resistir otro revés, Israel no cuenta con la misma capacidad.

Lorenzo Murillo