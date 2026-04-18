Apagón y tormenta eléctrica afectan al norte de Guayaquil la tarde de este viernes 17 de abril

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Varias zonas del norte de Guayaquil, como Sauces, Alborada y Samanes, sufrieron un apagón la tarde de este viernes 17 de abril.

El imprevisto corte del servicio coincidió con una tormenta eléctrica que soporta la ciudad pasadas las 18:20.

CNEL señaló que se ha generado una falla en la línea de subtransmisión Cristavid, lo que ocasionó el apagón.

Un apagón sorprendió a varios sectores del norte de Guayaquil la tarde de este viernes 17 de abril. La falta de energía se reportó a las 18:20 en zonas residenciales y comerciales, generando preocupación entre los habitantes.

El corte del servicio coincidió con una intensa tormenta eléctrica, que también comenzaba a registrarse en esas zonas casi en forma simultánea.

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Usuarios en redes sociales alertaron sobre la interrupción y compartieron imágenes de calles a oscuras y cielos iluminados por descargas eléctricas.

"Se reporta corte de energía eléctrica en los sectores de Sauces 1, 2, 7 y 9, situación que está provocando congestión y desorden vehicular ante la inoperatividad de los semáforos", expuso la usuaria @Caritoconc2000 en su cuenta de X.

Apagón en Guayaquil: ¿qué dice CNEL?

A las 18:46 de este viernes 17 de abril, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) indicó en su cuenta de X que "debido a las descargas atmosféricas que se presentan en el norte de la ciudad, al momento se registra una falla en la línea de subtransmisión Cristavid".

Aquello ocasionó cortes en zonas como Alborada, Sauces 3, Urdenor, Samanes, Orquídeas, Mucho Lote y sectores cercanos.

Pasadas las 18:50, el servicio de energía eléctrica fue restablecido en varias etapas de Sauces y Alborada.

Este corte de energía ocurre en medio de críticas ciudadanas a CNEL por los reiterados e imprevistos apagones que han sufrido diversas localidades del país desde hace varias semanas.