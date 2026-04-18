Tiroteo en El Camal desata violencia en el sur de Guayaquil: esto se sabe de las víctimas

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves Un ataque armado en El Camal dejó preliminarmente cuatro víctimas mortales en plena zona comercial del sur de Guayaquil.



Con este hecho, la Zona 8 suma cerca de 796 muertes violentas en lo que va del año, mientras la ciudadanía expresa temor e indignación por la falta de seguridad.

Entre los moradores del sector hay miedo e impotencia, aseguran que la violencia se ha vuelto parte de su rutina diaria.

La tarde de este sábado 18 de abril, alrededor de las 14:00, un ataque armado dejó varias víctimas en el sector de El Camal, en el sur de Guayaquil, específicamente en la intersección de las calles Robles Chambers y la calle E.

El hecho ocurrió en una zona comercial conocida por la venta de carne, donde los disparos sorprendieron a comerciantes y transeúntes. En medio de los puestos y carpas del sector, varias personas quedaron tendidas en el suelo tras la ráfaga de violencia.

Hasta el cierre de esta edición, las cifras preliminares apuntaban a cuatro personas fallecidas, entre ellas un menor de edad. En el sitio se observaron tres cuerpos, mientras que otras víctimas habrían sido trasladadas a centros de salud, donde se confirmó posteriormente su deceso.

Vehículo blanco y ráfagas de disparos

El ataque se registra en el distrito Sur de Guayaquil, que con este nuevo hecho supera el centenar de muertes violentas en lo que va del año. A nivel de la Zona 8 —que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón— la cifra acumulada asciende a 796 crímenes desde el 1 de enero.

Según información policial preliminar, los atacantes se movilizaban en un vehículo blanco desde el cual abrieron fuego contra las personas que estaban en el lugar. Al menos dos personas más resultaron heridas.

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“Entre los fallecidos hay vendedores de carne y un menor de edad. Dos heridos fueron llevados a una casa de salud, donde también murieron; en el sitio quedaron tres cuerpos”, indicó una fuente policial.

La escena fue acordonada por unidades de la Policía Nacional, Criminalística y Dinased, que levantaron indicios en el punto del ataque. En el ambiente, el movimiento habitual del mercado quedó interrumpido, mientras familiares de las víctimas llegaban entre la incertidumbre y la desesperación.

Tras las pericias, los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Guayaquil, donde se realizarán los procedimientos forenses correspondientes.

Vecinos denuncian sensación de inseguridad

Para los habitantes del sector, este nuevo episodio violento vuelve a poner sobre la mesa la sensación de inseguridad que, aseguran, se ha vuelto parte de la cotidianidad en Guayaquil.

“No hay un solo día en que no se registren asesinatos. Otra vez un menor de edad entre las víctimas. Ni con toque de queda ni sin él, con o sin estado de excepción, con más o menos presencia policial, Guayaquil sigue sangrando. Llevamos más de un año en este calvario”, lamentó Norma León, residente del sector.

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Una residente, que pidió mantener su nombre en reserva por motivos de seguridad, expresó una preocupación similar. “No podemos más. Guayaquil, la Zona 8, está sentenciada a vivir entre el dolor de familias que pierden a los suyos y el sonido constante de detonaciones. Es desesperante lo que está pasando. Pedimos que el presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior hagan algo de una vez por todas”, señaló.