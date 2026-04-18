Así fue el velorio de alias Frenillo en el sur de Guayaquil bajo fuerte resguardo policial

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves del caso La muerte de Jeremy Zambrano ocurrió durante un operativo en Puerto Santa Ana, en el que intentaba ser capturado por agentes policiales.

El velorio de alias Frenillo se realizó en el sur de Guayaquil bajo fuerte resguardo policial, en un contexto de prevención de posibles incidentes.

El caso ha reabierto el debate sobre seguridad en zonas residenciales de Guayaquil y la presencia de estructuras criminales en la ciudad.

En medio de un operativo de resguardo policial y con presencia de familiares y allegados, este viernes fueron velados los restos de Jeremy Joel Zambrano González, conocido como alias Frenillo, en el sector de La Floresta 1, en el sur de Guayaquil.

El sepelio está previsto para este sábado 18 de abril de 2026 en un camposanto de la ciudad, mientras las autoridades mantienen un seguimiento preventivo para evitar incidentes durante el traslado del cortejo fúnebre.

Velorio con resguardo y momentos de tensión

Desde primeras horas del día, el lugar del velorio contó con la presencia de agentes policiales, en un despliegue orientado a prevenir posibles hechos violentos o alteraciones del orden.

Una fuente policial indicó que el acompañamiento se mantuvo tanto en el velorio como en la planificación del sepelio,

El velorio de alias “Frenillo” se realizó en el sector de La Floresta 1, en el sur de Guayaquil, bajo resguardo policial.Joffre Flores

“Estamos dando acompañamiento en el velorio para evitar algún tipo de ataque. También estaremos en el sepelio para prevenir disturbios durante el traslado del cortejo fúnebre”, señaló.

Durante el acto fúnebre, y específicamente en la salida del féretro pasadas las 09:30, se escucharon fuegos artificiales, lo que generó preocupación en los alrededores del sector.

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Instante en el que militares custodiaban a Jeremy Joel Zambrano Gonzalez, líder de la banda narcoterrorista Mafia 18, que opera en el sur de Guayaquil.Imagen circula en redes sociales

El fallecimiento en Puerto Santa Ana

Alias “Frenillo” murió la madrugada del 16 de abril de 2026 tras caer desde el noveno piso de un edificio ubicado en el sector de Puerto Santa Ana, en el centro-norte de la ciudad.

Según información policial preliminar, el hombre se encontraba en un departamento cuando se ejecutaba un operativo. En ese contexto, habría intentado huir y terminó cayendo desde una ventana del inmueble.

En el mismo lugar se encontraba una joven de 19 años, quien posteriormente fue detenida e investigada por presunta tenencia de armas y otros elementos vinculados al caso.

Las autoridades han señalado que Zambrano González registraba múltiples antecedentes penales y era investigado por distintos delitos, además de figurar con órdenes de captura vigentes.

Su nombre también aparecía vinculado a procesos de búsqueda policial por casos de alta gravedad, lo que lo situaba dentro de los perfiles de mayor interés para las unidades de investigación.

En el operativo realizado en el inmueble, la Policía reportó el hallazgo de dinero en efectivo, teléfonos móviles y otros indicios que forman parte de la investigación en curso.

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Un caso que reabre debate sobre seguridad en Puerto Santa Ana

El hecho ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre los niveles de seguridad en sectores residenciales de alta plusvalía como Puerto Santa Ana, donde en los últimos meses se han registrado episodios que han generado preocupación entre residentes y visitantes.

Fuentes de inteligencia policial han indicado que el ahora fallecido habría utilizado identidades falsas para alquilar departamentos por períodos cortos, como parte de una dinámica de movilidad que está siendo analizada dentro de la investigación.