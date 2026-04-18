Gustavo Petro responde a Daniel Noboa: "No conozco el tal Fito ni a sus amigos"

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El choque entre Colombia y Ecuador sube de tono con nuevas acusaciones.

Petro responde a Noboa con señalamientos internacionales.



La disputa incluye narcotráfico, frontera y política regional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a las acusaciones del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa con un extenso mensaje en X publicado el 18 de abril. El pronunciamiento surge tras los señalamientos sobre narcotráfico, seguridad fronteriza y supuestos vínculos con criminales. Petro rechazó cualquier relación con el capo alias Fito y negó contactos con estructuras criminales. Además, defendió la cooperación judicial entre ambos países.

“Nada, no conozco el tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes”, escribió el mandatario colombiano. Afirmó que su gobierno ha capturado delincuentes nacidos en Ecuador y los ha entregado a las autoridades. También criticó la influencia de sectores políticos colombianos en la narrativa del gobierno ecuatoriano. Según dijo, Noboa “se deja llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana”.

El presidente colombiano vinculó esa narrativa con el caso electoral de Andrés Arauz y acusaciones del ELN. Aseguró que un fiscal colombiano viajó a Quito antes de elecciones para vincular al candidato progresista con la guerrilla. Petro afirmó que “era mentira pero le hizo perder las elecciones”. Añadió que nadie ha sido procesado por ese episodio.

Petro habla de EE. UU., grabaciones y mediación internacional

El mandatario aseguró que autoridades ecuatorianas habrían recibido órdenes del Departamento de Estado de Estados Unidos para buscar acusaciones en su contra. Según Petro, esto buscaba mantenerlo en la lista de la OFAC. Afirmó que Noboa “recibe órdenes y recibe a la oposición dirigida por Uribe con la que confabula la interferencia en las elecciones” con la oposición colombiana liderada por Álvaro Uribe. También dijo haber entregado grabaciones a Washington.

Petro sostuvo que habló personalmente con Donald Trump para explicar la situación. Aseguró que pidió mediación con Noboa, pero que el tema fue delegado a Marco Rubio. El mandatario lamentó los impactos económicos en la frontera. Mencionó específicamente a Nariño y Putumayo.

En el cierre del mensaje, Petro destacó avances en erradicación de coca. Afirmó que en la frontera con Ecuador se arrancaron voluntariamente 22.000 hectáreas en 2025. Sostuvo que es la primera reducción desde 2018. Dijo que se han tomado medidas para proteger a la población.

Nada, no conozco el tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesion de sus presidentes, y hemos capturado muchos bandidos nacidos en ese país que le hemos entregado.



A Noboa le pasa lo que le pasó a Trump, se dejan llenar de mentiras la cabeza de… https://t.co/ftOrSeS769 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 18, 2026

Contexto: qué dijo Noboa y por qué empezó la polémica

En entrevista con la revista Semana, Noboa acusó a Petro de beneficiar al narcotráfico. Sostuvo que Colombia habría retirado tropas de la frontera. Según el presidente ecuatoriano, esa decisión permitió que grupos armados controlen zonas limítrofes. Afirmó que el aumento de cultivos ilícitos afecta directamente a Ecuador.

Noboa aseguró que el crecimiento de sembríos de coca está en niveles récord. Dijo que la narrativa del gobierno colombiano justifica a quienes cultivan coca por necesidad. También señaló que criminales ecuatorianos habrían recibido documentos colombianos. Por ello lanzó la frase: “el que baila merengue con la mafia es él”.

El mandatario ecuatoriano defendió la política de seguridad de su gobierno. Aseguró que ha sufrido atentados en el contexto del conflicto interno contra el crimen organizado. Insistió en la necesidad de combatir el narcoterrorismo con firmeza. Añadió que estos grupos usan discursos ideológicos para protegerse.

#HablaNoboa | El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló con SEMANA en medio de la grave crisis diplomática con Colombia. Aseguró que es Gustavo Petro quien está que “baila merengue con la mafia”.



Vea el contenido completo: https://t.co/F4o1hKNpF1 pic.twitter.com/Hr7KwOfwOz — Revista Semana (@RevistaSemana) April 18, 2026

La estadía en Manta y la polémica por Fito

Noboa también se refirió a la visita de Petro a Manta tras su posesión presidencial de 2025. Afirmó que las propiedades visitadas tendrían vínculos con el narcotráfico. Sin presentar pruebas, dijo que Petro se reunió con miembros de Revolución Ciudadana. Señaló que algunos tendrían nexos con Fito.

El capo es líder de Los Choneros y fue extraditado a Estados Unidos. Noboa aclaró que no tiene evidencia de reuniones directas con criminales. Sin embargo, insistió en que existen conexiones indirectas. Las acusaciones intensificaron la tensión diplomática entre ambos gobiernos.