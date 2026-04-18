Macará vs Barcelona SC: Hora, alineaciones, dónde ver y claves del juego por la LigaPro 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Barcelona SC busca sacudirse tras su caída en Copa Libertadores y centrar todas sus fuerzas en la LigaPro 2026. Este domingo 19 de abril, el Ídolo del Astillero visita el Estadio Bellavista de Ambato con una misión clara: no perderle la pista al líder, Independiente del Valle.

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El compromiso, válido por la fecha 9 de la Fase 1 de la LigaPro 2026, está programado para:

Fecha: Domingo 19 de abril de 2026.

Hora: 18:10 (Hora de Ecuador).

Estadio: Bellavista de Ambato.

Barcelona SC es tercero en la tabla de la LigaPro 2026.MIGUEL CANALES

El presente del Ídolo del Astillero: Entre el invicto local y el golpe internacional

El equipo de César Farías vive una realidad dual. Mientras que en el torneo doméstico presume un invicto de seis partidos (3 victorias y 3 empates) que lo ubica tercero con 15 puntos, la reciente goleada 3-0 sufrida ante Boca Juniors ha encendido las alarmas en la defensa.

"Estos partidos se tienen que afrontar en tu mejor versión, porque los errores te cuestan puntos", advirtió el estratega amarillo previo al viaje a la Sierra.

El giro táctico de Farías: Del 5-3-2 al 4-3-3

Para asaltar Ambato, Barcelona SC dejaría de lado la línea de cinco defensores para proponer un esquema 4-3-3 mucho más agresivo, buscando aprovechar el despliegue de sus extremos.

Posible alineación de Barcelona SC:

Portero: José Contreras.

Defensas: Cristian Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla y William Vargas (en reemplazo de Bryan Carabalí).

Mediocampo: Jhonny Quiñónez, Matías Lugo y Milton Céliz.

Delanteros: Jandry Gómez, Luis Cano y Darío 'Pipa' Benedetto.

Barcelona SC no atraviesa un buen momento en la Libertadores 2026.efe

La gran novedad es la titularidad del juvenil Jandry Gómez, quien viene de anotar ante Leones FC y será el encargado de asistir a Benedetto en el área.

Macará: Motivación sudamericana para salir del bache local

El Ídolo Ambateño, dirigido por Guillermo Sanguinetti, no la pasa bien en LigaPro, donde suma apenas un punto de los últimos nueve disputados, cayendo a la novena posición.

Macará busca ascender puestos en la tabla de la LigaPro 2026.Archivo

Sin embargo, su reciente victoria histórica ante Tigre en Argentina por Copa Sudamericana les ha devuelto el envión anímico. Macará apostará a su tridente ofensivo para frenar a los canarios:

Federico Paz.

Franco Posse.

Mateo Viera.

Previa de Macará vs Barcelona SC

Tabla de LigaPro 2026