Crimen en El Camal de Guayaquil: Niño de 7 años está entre las víctimas del ataque

Publicado por Anny Bazán Creado: Actualizado:

Lo que se sabe Los sicarios se movilizaban en un auto blanco y dispararon en la zona de los puestos de venta en El Camal

y dispararon en la zona de los puestos de venta en El Camal Al menos cinco muertos se reportaron por el ataque, incluido un niño de 7 años

se reportaron por el ataque, incluido un niño de 7 años El crimen dejó también a dos personas heridas

Un hecho violento con múltiples víctimas se registró, cerca de las 14:00 de este sábado 18 de abril de 2026, en las calles Robles Chambers y la calle E, en el sector conocido como El Camal, en el sur de Guayaquil.

De acuerdo con información recabada por EXPRESO, las víctimas quedaron tendidas en el piso, cerca de los puestos y carpas de los negocios de carne que caracterizan a este sector de la ciudad.

Hasta la publicación de este reportaje se conoció que el número de víctimas mortales ascendía a cinco, entre ellas un niño de 7 años.

En el lugar se podían observar tres cuerpos, mientras que, según moradores, otras víctimas fueron trasladadas a casas de salud.

El sector donde se registró la matanza forma parte del distrito Sur, que con este hecho supera el centenar de muertes violentas en lo que va de 2026.

En total, la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) tiene 796 crímenes en este periodo.

Sicarios se movilizaban en un auto blanco

Una fuente policial indicó que los atacantes se movilizaban en un auto blanco, desde el cual dispararon contra quienes se cruzaban en su camino. Además, se reportaron al menos otras dos personas heridas.

“Entre los fallecidos hay vendedores de carne, así como un menor de edad. Dos de los heridos fueron trasladados a una casa de salud, donde fallecieron; en el sitio quedaron tres cuerpos”, detalló.

Los cuerpos quedaron dispersos en la calle, donde personal de la Policía de servicio preventivo del distrito Sur, Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), levantó indicios.

Familiares de las víctimas llegaron desesperados en busca de información. Tras las pericias, los cadáveres fueron trasladados en un vehículo de Medicina Legal hasta el Laboratorio de Criminalística.