Emelec perdió 3-1 ante Guayaquil City y así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2026
Emelec fue sorprendido por Guayaquil City en el estadio George Capwell y sigue último en la tabla del campeonato ecuatoriano
Emelec volvió a tropezar en la LigaPro 2026 y su crisis deportiva se profundiza. El conjunto eléctrico cayó 3-1 ante Guayaquil City en el estadio George Capwell, por la novena fecha del campeonato, resultado que lo mantiene en el fondo de la tabla de posiciones.
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El equipo dirigido por el director técnico Vicente Sánchez fue superado por un rival ordenado y eficaz, liderado por un inspirado Damiánv ‘Kitu’ Díaz, quien marcó la diferencia en los momentos clave del partido.
Edison Mero abrió el marcador en el Capwell
La sorpresa llegó temprano. Al minuto 20, el delantero Edison Mero abrió el marcador del compromiso con una definición de palomita dentro del área chica, dejando sin reacción al portero Pedro Ortiz.
Luca Klimowicz empató tras rebote de penal
Sin embargo, Emelec reaccionó rápidamente y logró el empate al 28’. El arquero Gilmar Napa detuvo un penal al atacante Francisco Pizzini, pero el rebote fue aprovechado por el delantero Luca Klimowicz para igualar el compromiso.
Damián Díaz lideró la victoria con doblete
En el segundo tiempo, la figura de Damián Díaz emergió con protagonismo. Al minuto 54, el atacante anotó de cabeza para devolverle la ventaja a Guayaquil City.
Luego, al minuto 84, con un remate colocado selló su doblete con un tanto desde el punto penal, decretando el 3-1 definitivo.
Emelec se hunde en la tabla de la LigaPro 2026
El resultado deja a Emelec en la posición 14 de la tabla, con apenas 8 puntos, reflejando una campaña irregular y preocupante.
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Por su parte, Guayaquil City del entrenador Pol Gavilánez sumó 12 unidades y escaló hasta el quinto lugar de la clasificación, metiéndose en la pelea por la clasificación al grupo por el título del campeonato ecuatoriano.
La derrota en casa agrava el momento del Bombillo, que deberá reaccionar pronto para evitar complicaciones mayores en esta temporada 2026.