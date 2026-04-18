Ecuador recibe formalmente Coca Codo Sinclair, central hidroeléctrica que tiene 30.000 fisuras

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador oficializó la recepción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, pese a reportes técnicos que alertan sobre más de 30.000 fisuras en componentes clave.

El documento fue suscrito este viernes 17 de abril por Pedro Luis Rodríguez, subgerente del proyecto Coca Codo Sinclair de la Celec EP, en representación del Estado, y Sheng Mingzhong, gerente del proyecto de Sinohydro Corporation

El Gobierno defiende la decisión amparado en un laudo arbitral, mientras crecen las dudas sobre la seguridad de la obra y las responsabilidades detrás de su aceptación.

Ecuador oficializó este viernes 17 de abril de 2026 la recepción definitiva de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS), la más grande del país, y que actualmente registra más de 30.000 fisuras en los distribuidores, piezas importantes para su funcionamiento.

El documento fue suscrito por Pedro Luis Rodríguez, subgerente del proyecto Coca Codo Sinclair de la Celec EP y administrador del contrato de ingeniería, procura y construcción (IPC), en representación del Estado, y Sheng Mingzhong, gerente del proyecto de Sinohydro Corporation, en cumplimiento de un laudo arbitral emitido el pasado 3 de abril.

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Este fallo avaló el acuerdo entre ambas partes para poner fin al litigio internacional que buscaba, inicialmente, una reparación millonaria por fallas en la obra.

Desde el Ejecutivo se sostiene que la recepción no implica pérdida de control estatal sobre la hidroeléctrica. Por el contrario, se asegura que el país mantiene la rectoría y supervisión del proyecto, considerado estratégico por su aporte cercano al 30 % de la energía que consume Ecuador.

Coca Codo Sinclair, una central con 30.000 fisuras

Sin embargo, la decisión de recibir la obra ocurre en medio de cuestionamientos técnicos de larga data. Especialistas advierten que la central presenta al menos 30.000 fisuras en los distribuidores, un problema detectado años atrás y que, según informes de control, no ha sido completamente resuelto.

El ingeniero mecánico Guido Llaguno, conocedor del proyecto, sostiene que estas fallas contradicen lo estipulado en el contrato original, que exigía equipos nuevos y sin defectos. Además, recuerda que la Contraloría General del Estado recomendó en 2019 no recibir la obra hasta que estos componentes fueran reemplazados a satisfacción.

Pese a ello, el proceso avanzó bajo los términos del laudo arbitral, que obliga al Estado ecuatoriano a aceptar la central. Celec ha justificado esta decisión señalando que el fallo tiene carácter vinculante y debe cumplirse, al haber sido aprobado por instancias internacionales y con el respaldo de la Procuraduría.

El contraste entre las condiciones técnicas observadas y la formalización de la recepción genera dudas sobre el alcance de las garantías. Aunque el Gobierno afirma que estas se mantienen vigentes, persisten interrogantes sobre la calidad de los equipos y los riesgos a futuro en la operación de la planta.

Coca Codo Sinclair: Responsabilidad administrativa por recibir central con fallas

Otro punto que genera preocupación es la responsabilidad administrativa de quienes participaron en el proceso. La firma del acta recayó en el subgerente del proyecto por parte de Celec.

El antecedente no es menor: años atrás, un funcionario que participó en la recepción provisional en 2016 fue posteriormente observado por la Contraloría por aceptar la infraestructura con fallas.