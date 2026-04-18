Estos buses cambiarán su ruta por arreglos en la calle Los Ríos, en Guayaquil

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El lunes 20 de abril se iniciarán trabajos de reconstrucción de la calle Los Ríos, en el centro sur de Guayaquil, por lo que estará cerrado el tramo entre las calles Brasil y Gómez Rendón.

Por esas labores, las líneas de buses 13, 35, 42, 62, 90, 94, 119, 128, 129, 135 y 155 desviarán sus recorridos.

Conductores pueden tomar rutas alternas hacia el sur de la ciudad, como la calle Tungurahua o la avenida del Ejército.

Este viernes 17 de abril, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció cambios temporales en el recorrido de varias líneas de buses urbanos debido a trabajos de reconstrucción en un tramo de la calle Los Ríos, en el centro sur de Guayaquil.

Según la institución, la medida busca facilitar la ejecución de la obra y reducir el impacto en la circulación vehicular durante las próximas semanas.

(Te puede interesar: Cortes de agua se repiten en Guayaquil: hasta 17 horas sin servicio en barrios este fin de semana)

Desvío de buses en la calle Los Ríos: ¿cuándo se iniciará?

Los trabajos municipales se desarrollarán entre las calles Brasil y Gómez Rendón, y arrancarán el lunes 20 de abril con la remoción del pavimento.

Según lo previsto, las labores incluirán la rehabilitación de la calzada de hormigón y la intervención en sistemas hidrosanitarios, con un plazo estimado de al menos seis semanas.

¿Qué líneas de buses cambiarán su recorrido por la calle Los Ríos?

Como parte del plan de contingencia, se definió un desvío para 11 rutas de transporte público. Las siguientes líneas modificarán su trayecto habitual, circulando por las calles Cuenca y Tungurahua antes de retomar su recorrido en la vía Gómez Rendón.

13

35

42

62

90

94

119

128

129

135

155

Pese a la intervención en la calzada, las autoridades indicaron que las intersecciones cercanas no serán cerradas y que las aceras permanecerán habilitadas para el tránsito peatonal.

Desde la ATM también se recomendó a los conductores particulares optar por rutas alternas hacia el sur de la ciudad, como la calle Tungurahua o la avenida del Ejército.