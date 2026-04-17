Agresión en La Bahía de Guayaquil: agentes municipales fueron atacados

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un operativo municipal en La Bahía terminó en agresiones contra agentes de control la tarde de este viernes 17 de abril.

Según el Municipio, varios ciudadanos lanzaron objetos contundentes y atacaron físicamente a los uniformados mientras se retiraban productos por incumplir las ordenanzas.

Las autoridades revisan videos del sistema C6 GYE para identificar a los responsables.

La tarde de este viernes 17 de abril se registró una agresión en el centro de Guayaquil, específicamente en el sector de La Bahía. En esa zona se realizaba un operativo de control del espacio público cuando varios ciudadanos atacaron a agentes municipales.

Según la empresa pública municipal SEGURA EP, a través de un comunicado, los hechos ocurrieron en la calle Chimborazo, mientras personal de control retiraba temporalmente productos a una persona que, aseguró, incumplía las ordenanzas vigentes.

Los agentes municipales fueron atacados con objetos contundentes y también sufrieron agresiones físicas durante el operativo.

De acuerdo con la entidad, entre los involucrados habría ciudadanos extranjeros. Además, se indicó que el ataque quedó registrado por el sistema de videovigilancia C6 GYE.

Municipio de Guayaquil busca identificar responsables

A través de las cámaras de seguridad del sistema C6 GYE, las autoridades municipales trabajan en la identificación de las personas responsables de la agresión.

El objetivo es iniciar las acciones legales correspondientes para lograr la detención de quienes participaron en los ataques contra los uniformados.

Las autoridades municipales aseguraron que mantendrán los operativos de control en La Bahía y otros sectores del centro de Guayaquil.

En el comunicado, la empresa pública reiteró su compromiso de mantener el orden público y hacer cumplir las ordenanzas municipales, respetando los derechos humanos.

“Exigimos total respeto para quienes cumplen la labor de resguardar la convivencia ciudadana”, señaló la institución.

No se conoce el número de afectados

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántas personas resultaron afectadas durante la agresión ni el número exacto de agentes municipales heridos.

La agresión ocurrió durante un operativo municipal en una de las zonas comerciales más concurridas de Guayaquil.