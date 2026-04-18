Participación ciudadana en Ecuador: entre el miedo a opinar y nuevas formas de organización

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ciudadanos organizados han difundido manifiestos en defensa de la democracia y libertades, en abril 2026.

Activistas y analistas alertan sobre autocensura y persecución en 2026, dicen que empezó en el correísmo.

Señalan que crisis económica y temor frenan la participación ciudadana y la defensa de derechos en Ecuador.

Hace 13 años, Pamela Troya, entonces de 31 años (hoy tiene 44), logró que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancione al pastor Nelson Zavala por sus expresiones discriminatorias en contra de personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexo y queer (Lgbtiq+). En ese mismo año impulsó el matrimonio civil igualitario.

Alejada de su cuenta en X (antes Twitter), desde hace unos meses, donde ha criticado tanto al correísmo como al gobierno de Daniel Noboa, Troya responde: "La mayor parte de la ciudadanía, incluyéndome, lucha por sobrevivir; muchos viven con un dólar diario. La situación económica ha empeorado, y el Gobierno, en medio de una crisis sanitaria, está despidiendo médicos".

En este contexto, Troya comprende que muchos ciudadanos no priorizan organizarse o reaccionar ante injusticias. “Implica un desgaste emocional y la factura es grande: no se consigue empleo porque persiguen”. Su última lucha fue contra la Liga Azul, en el CPCCS.

Se activan colectivos ciudadanos

Por otro lado, quienes integran Rumbo Plural, un colectivo que surgió en X el 8 de abril del 2026, eligieron un camino distinto. Agrupa a docentes universitarios, abogados, empresarios y políticos liberales, socialdemócratas, conservadores y progresistas.

“No somos un partido ni una plataforma electoral”, aclaran, y aseguran que una ciudadanía unida puede transformar el futuro del país.

La opinión de Karen Sichel, de Rumbo Plural

Karen Sichel, abogada y exasesora jurídica en la presidencia de Guillermo Lasso, se ha pronunciado con frecuencia en medios. Ha sido crítica de algunas políticas del Gobierno. Es parte de la plataforma.

Sobre el temor a represalias, que hace que muchos callen, Sichel admite que, como ciudadana, no es sencillo. Dice que cuando brinda una entrevista o publica una opinión en redes, piensa que puede haber consecuencias jurídicas.

"Tenemos una Fiscalía que, lamentablemente, es una alfombra del poder. La Superintendencia de Compañías persigue a la prensa, la Contraloría vigila a los jueces; todas las instituciones del poder responden a intereses del Gobierno. Esto no es solo del correísmo ni del gobierno de Noboa; es un problema sistémico", afirma.

Sichel admite: "Eso nos hace pensar dos veces qué decir y cómo. El mejor escenario es cuando solo hay campañas de trolls; el peor, la persecución penal. El miedo está presente, pero como ciudadanos tenemos deberes: no podemos dejar que la persecución nos silencie; si no hablamos, mañana podremos ser nosotros".

Ante fallas de partidos que no representan y del CPCCS o Asamblea, buscamos que la ciudadanía reaccione, independientemente de quien esté en el poder. Karen Sichel/ abogada

Antes el Colegio Mejía salía a las calles

Darwin Seraquive es abogado, docente universitario y exmiembro de la Comisión Nacional Anticorrupción y exsecretario del CPCCS Transitorio. Cree que hay organizaciones como Yasunidos o el movimiento indígena y el de mujeres que se mantienen, pero en general el correísmo dividió la organización social.

Asimismo Seraquive apunta que no se ve una organización autónoma y espontánea de ciudadanos frente a hechos que vulneran derechos por temor. Incluso cree que hay temor al crimen organizado.

En otros tiempos —recuerda Darwin Serraquive— los estudiantes secundarios, del Mejía y Montúfar; y los de la Universidad Central “encendían la mecha, con sus protestas. Hoy están en redes sociales”.

Además considera que si antes había “represión” o incluso se pedía la cabeza del rector, ahora “a la abogada (Alexandra) Villacís la inhabilitaron para que no presida la Judicatura”.

"Hoy la crítica es mal vista": Gonzalo Muñoz

Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, se sumó a Rumbo Plural, desde su lanzamiento. Comenta que el colectivo "nace de una legítima preocupación ciudadana por el estado actual del país, que se debate en dos populismos: de izquierda y derecha. No es correcto".

Buscan dar lugar a “una conversación profunda, elevando el debate público a niveles de racionalidad, por eso lo conformamos personas de todas las tendencias”.

El abogado ve “un ambiente persecutorio, en donde dar la opinión es mal visto, se confunde crítica con oposición”. Pero, le parece necesario juntarse entre ciudadanos con “probidad notoria”. Espera que la plataforma crezca, para fomentar el debate en todos los ámbitos, no solo el académico. Y para proponer reformas y proyectos de ley e incidir en política pública, en temas jurídicos, etc.

Otros manifiestos en defensa de la democracia en Ecuador

El jueves 16 de abril del 2026, en redes se difundieron manifiestos con firmas de cien profesores y activistas y otro titulado Unidos Por Ecuador, pidiendo respeto a la democracia. De este último se dijo que solo se trataba de una carta, no se identificó un vocero.

¿Sirve que los ciudadanos se activen?

Pamela Troya destaca que haya ciudadanos que se junten, pero esperaría que se tracen un objetivo más tangible. Sobre eso, Darwin Seraquive anota que en el país no hay cultura de respeto a la participación ciudadana y solo al llegar a un cargo público se logra influir.