Pamela Troya: “El CNE debió descalificar a la Liga Azul en 2023”

A la espera de una sentencia del Contencioso Electoral que no contradiga a la del 8 de mayo está Pamela Troya. Ella asegura que las infracciones por las que se sancionó a Alembert Vera son las mismas que cometieron los otros integrantes de la llamada Liga Azul. No cree que sea tarde para que se siente un precedente, ya al CPCCS se debe llegar sin auspicio de políticos.

(Le puede interesar: Liga Azul: al fin alguien en el TCE vio lo que era imposible no ver)

¿Quiénes son los consejeros de la Liga Azul destituidos del CPCCS? Leer más

Del 2013 al 2019, Pamela Troya le puso rostro al activismo a favor del matrimonio civil igualitario. Y en el camino se enfrentó con el expresidente Rafael Correa, quien incluso le advirtió que sometería el tema a consulta popular para confirmar “si solo son mis dogmas y prejuicios”. Ella se ha declarado abiertamente anticorreísta. El 5 de febrero del 2023 terció en la contienda para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El 3 de septiembre, en primera instancia, el TCE destituyó a cuatro integrantes del CPCCS, dos titulares y dos suplentes, por infracción electoral muy grave. ¿Por qué, un año después de su posesión, Ud. y Santiago Becdach insisten en sacar del ente a Augusto Verdura y Yadira Saltos?

Quienes llegaron de modo fraudulento o tramposo al cargo que ocupan deben tener una lección. Las acciones no las tomamos recién. Antes, Santiago y yo, por separado, los denunciamos ante el TCE. Para hacer un contrapeso a la Liga Azul nos juntamos con el membrete de los Siete de la Gente; Juan Esteban Guarderas fue el abogado del grupo. La denuncia no cumplió el formalismo y no fue admitida. Luego, él llevó la causa solo para remover únicamente a Alembert Vera; era suplente y le bastaba con sacar a un hombre para entrar.

RELACIONADAS Bancada correísta solicita juicio político contra los consejeros Fantoni y Calvache

Esto pasó el 8 de mayo pasado en torno a la figura de Alembert Vera

El 8 de mayo, el TCE suspendió los derechos políticos de Vera, lo multó con 50 salarios básicos, por infracción electoral muy grave, por el respaldo de la RC. ¿Qué significó eso para ustedes?

La sentencia del TCE determina que el proselitismo político que hizo Rafael Correa a favor de Vera fue en detrimento del resto de candidatos. Estuvimos en condiciones desiguales. Aplica para todos los consejeros, principales y suplentes. Debemos sentar el precedente para el 2027.

¿Qué debió hacer el CNE?

Si hubiera hecho su trabajo, habría descalificado a las candidaturas que fueron acompañadas por proselitismo político, contrariando la norma.

Su rostro es conocido, ha salido en medios de comunicación y no llegó al CPCCS. ¿Cuánto pesó el respaldo de Rafael Correa a la Liga Azul?

Los candidatos no podíamos ser promocionados por partidos. Sospechosamente los más votados tuvieron el casillero 5, de la Revolución Ciudadana, Augusto Verduga y Yadira Saltos, en el sorteo. Hubo una asociación entre la Liga Azul y la lista 5. La RC tiene un voto duro y la gente está acostumbrada a votar por partidos.

RELACIONADAS Denunciantes pedirán el TCE máxima sanción para los de la Liga Azul

Los reparos al rol del Consejo de Participación Ciudadana

¿El CPCCS cumple su rol?

Su rol ha sido desvirtuado. Se ha concentrado en la función que más les interesa a los partidos políticos: la selección de autoridades de control. Generan comisiones ciudadanas para escoger fiscal, superintendentes, defensor del pueblo, a los vocales del CNE, a los de la Judicatura. Se han olvidado de que tiene otras funciones.

¿Cuáles funciones?

Controlar el TCE es tener una enorme ventaja electoral en Ecuador Leer más

El Consejo tiene una función importante: acompañar y promover la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas; promover la transparencia y la lucha contra la corrupción. Pero, pregunto: ¿cuál es el caso más emblemático que lleva adelante el CPCCS sobre corrupción? Ninguno. Incluso hay denuncias por la falta de transparencia para la elección de autoridades. Sin la posibilidad de elegir a la fiscal y más, el Consejo dejará de interesarle a las organizaciones políticas.

¿Usted no apoya la eliminación del Consejo?

No. Solo hay que quitarle la atribución de seleccionar autoridades, retirarle ese botín político, una torta que se reparten quienes tienen más poder. El correísmo probó las mieles del CPCCS. Así escogieron a Galo Chiriboga y a Carlos Pólit y vemos cómo terminaron.

¿Para qué serviría el CPCCS?

Si los consejeros no fueran títeres de los partidos ayudarían al ciudadano a incidir en los municipios y en sus presupuestos participativos; a conocer la finalidad de la Asamblea; los guiarían en torno a la finalidad de un cabildo. Deberían hacer observancia a temas contractuales. Ahora están deslegitimados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!