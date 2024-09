¿Quiénes son los consejeros de la Liga Azul destituidos del CPCCS?

El martes 3 de septiembre de 2024 cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), dos principales y dos suplentes, fueron hallados responsables del cometimiento de una infracción electoral muy grave por haber recibido apoyo partidista en campaña a través de la denominada Liga Azul.

Los sancionados son los consejeros principales Augusto Verduga y Yadira Saltos, y los consejeros suplentes Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor, quien recién había sido posesionado horas antes por la Asamblea Nacional como vocal suplente del CPCCS. Estos vocales han declarado que apelarán la sentencia, misma que se resolverá en una segunda instancia.

Augusto Verduga, el considerado presidenciable del correísmo

Sócrates Augusto Verduga Sánchez es un abogado guayaquileño, con dos maestrías en el campo del Derecho. Nacido en 1988, ha fungido a lo largo de su carrera profesional como docente en la Universidad de Guayaquil, así como en la Católica y la Ecotec.

Además, Verduga ha extendido su trayectoria al sector público, ocupando diversos cargos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa en instituciones como el Servicio Nacional de Aduana, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Ambiente, para después ser defensor público.

Verduga ha sido miembro medio digital La Kolmena, alineado con las tesis políticas de Correa, en donde su hermano Abraham ha sido uno de los periodistas principales.

En 2022, se postuló como candidato al CPCCS, apareciendo en la papeleta de hombres en las elecciones del 5 de febrero de 2023. Durante la campaña electoral, apareció en videos junto a otros seis candidatos, en donde vestía una camisa azul con el eslogan “antes estábamos mejor”, ambos símbolos relacionados al movimiento Revolución Ciudadana (RC).

Augusto Verduga logró llegar al Consejo de Participación Ciudadana con el respaldo del 17.36% de los ecuatorianos. Aunque fue el hombre más votado, los nulos y los votos en blanco lo superaron con el 26.39% y el 21.18%, respectivamente.

Ya en funciones, Verduga impulsó una propuesta de reglamento para el concurso que elegirá al nuevo fiscal general del Estado. Esta fue cuestionada por establecer pocos filtros para certificar la probidad notoria de los postulantes y por eliminar el examen oral, que era la parte más transparente del proceso porque podía ser seguida en tiempo real por la comunidad jurídica del país a través de la plataforma digital del organismo

Este consejero de Participación Ciudadana fue una de las opciones que analizó el movimiento RC como posible presidenciable para los comicios del 9 de febrero de 2025. En julio pasado mencionó que "si la gente considera que debemos estar en otro espacio de servicio, no vamos a rehuir esa responsabilidad.

Yadira Saltos, la más votada de la papeleta de mujeres al CPCCS

Betsy Yadira Saltos RIvas ha sido otra figura central en la Liga Azul. Esta manabita, originaria de Portoviejo, es contadora por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil y máster en Gerencia Empresarial por la Escuela Politécnica Nacional.

Así como Verduga, Yadira Saltos ocupó varios cargos públicos durante el gobierno de Rafael Correa:

Asesora de Andrés Araúz en el Ministerio Coordinador de Conocimiento

Coordinadora zonal 3 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa)

Directora general administrativa financiera de la Junta Nacional de Defensa del Artesano

Experta en Supervisión en la Superintendencia de Bancos y Seguros

Asesora en la Asamblea Nacional, durante la presidencia de José Serrano

Secretaría de Telecomunicaciones con el ex vicepresidente Jorge Glas.

Su hermano Rafael Saltos fue candidato de la Revolución Ciudadana para alcalde de Portoviejo en los mismos comicios donde ella se postuló como representante de las mujeres al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En esas elecciones del 5 de febrero de 2023, Yadira Saltos fue la más votada en su papeleta, obteniendo un poco más de 1,6 millones de votos, lo que equivale al 14,6 %.

Eduardo Franco, el suplente posesionado horas antes de una destitución

Eduardo Julián Franco Loor es un guayaquileño, nacido el 16 de febrero de 1955. En su amplia preparación académica, este abofado destaca como doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana, magíster en Ciencias Penales, y en Ciencias Internacionales y Diplomacia. Asimismo, ha sido catedrático en la Universidad de Guayaquil y en la Universidad Católica.

En 2017 apareció en la palestra pública como el abogado del entonces vicepresidente Jorge Glas durante su juicio por el caso Odebrecht, donde fue declarado autor de un delito de asociación ilícita en la trama de corrupción por los sobornos de la empresa brasileña.

En febrero de 2023 apareció en la lista de candidatos al CPCCS, pero no le alcanzaron los votos para entrar al organismo. Pese a ello, ante algunas destituciones y renuncias de los vocales del Consejo de Participación, este miércoles 3 de septiembre de 2024 la Asamblea Nacional lo posesionó como vocal suplente en la institución perteneciente a la Función de Transparencia y Control Social.

Solo horas más tarde, el TCE falló a favor de la demanda en su contra y otros integrantes de la Liga Azul, por lo que se determinó su destitución. Ante esta decisión, Franco Loor mencionó que va a apelar. "Yo no me debo a ningún partido político, jamás me he afilado a uno. He cumplido con la ley", aseguró en su cuenta de X.

Un día antes, el 2 de septiembre de 2024, Eduardo Franco Loor renunció al concurso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), seguido por el CPCCS.

RELACIONADAS PC de Glas revela supuesto acuerdo entre RC5 y Saquicela para repartir la Asamblea

Vielka Párraga, la joven también cercana al correísmo

Vielka Párraga Macías es abogada por la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo, donde ha sido docente universitaria. Esta manabita obtuvo una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que registró en 2018,.

En 2022 se graduó de máster en Derecho Penal por la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo. En su red social X, destaca cómo conoció al expresidente Rafael Correa.

En 2023 participó en las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo donde ha sido vocal suplente, hasta la destitución que ha dictado el fallo del TCE, que la excluiría del listado de dignidades del CPCCS.

Al igual que a sus otros tres compañeros, se le ordenó pagar una multa de 70 salarios básicos unificados y la suspensión de sus derechos políticos durante cuatro años. Cabe recalcar que la sentencia es de primera instancia y puede ser apelada.

