Fausto Ortiz: El nuevo semestre

Que no nos quite el sueño el crecimiento del gasto fiscal durante el primer semestre de este año

La expectativa para los siguientes meses luce favorable, los datos del semestre que terminó hace un par de semanas permitirían mantener la expectativa de que el crecimiento estimado por el BCE es fácilmente alcanzable en este 2025.

La banca al mes de junio mantiene un saldo de colocaciones de crédito de USD 44.857 millones (M) que es 10,3 % superior a lo colocado un año atrás. Las captaciones crecieron 18,1 % y se podrán seguir transformando en crédito para los siguientes meses, y a mucho mayor ritmo si el banco de propiedad estatal ‘soltara’ los cerca de USD 800M que mantiene en exceso en el Banco Central, casi triplicando el porcentaje de sus competidores. Habría que suponer que lo hará en estos meses y pasar de cuarto banco a segundo en colocación de créditos.

En otra parte del sistema financiero, el bursátil, el primer semestre refleja un crecimiento de 6 % con relación al año anterior, pasando de USD 8.217M a USD 8.731M. El sector que más títulos negocia es el público, con sus bonos, en especial aquellos que entrega a los proveedores para ir solucionando sus atrasos y que le ha permitido crecer 13 % en el último año. El financiero, consecuencia de su muy buen crecimiento en captaciones, ha recurrido algo menos a la colocación de sus instrumentos a través de las Bolsas de Valores y cae 14 %. El sector real sigue mostrando buen crecimiento (53 %), intentando recuperar el mayor peso que representaba años atrás. Para este segundo semestre, con menos incertidumbre que el anterior, seguramente permitirá que el año completo supere los USD 17.000M y el sector real ganará peso en esas negociaciones para representar más del 10 %; y veremos como ‘defienden’ su 30 % y 60 % el sector financiero y público respectivamente.

Que no nos quite el sueño el crecimiento del gasto fiscal durante el primer semestre de este año. La nómina, que es el principal gasto a observar, creció 2,5 %. El de capital crece 29,2 % y suena alto, pero en realidad es porque el año pasado la falta de recursos forzó a olvidarse de la importancia de este rubro. El resto de gastos, que pesan menos que la nómina, crecen en promedio sobre el 30 %, llevando al gasto total arriba de 16 %, al tiempo que los ingresos no crecieron ni el 1 %, a pesar de que la recaudación recibida mejoró 4,5 %. Para segundo semestre espero un menor ritmo de gasto al haberse adelantado algunos de ellos ante la presencia del período electoral. Era eso o ver desde afuera cómo el otro reventaba la piñata.

Siguen siendo alentadoras las cifras de ventas. Hasta mayo crecen 6,4 % y puede creerse que mejoren levemente hasta junio, acercándose al 7 %, y mantenerse hasta cerrar el 2025.

En comercio exterior tenemos cifras al mes de abril; solo destacaré el 19 % que crece el camarón y al cacao (110 %), que sigue imparable, buscando llegar a los USD 5.000M en el año y de esa manera alejar cualquier riesgo de falta de divisas ocasionadas por el mal momento del petróleo en precios, producción y prevención.

Llegamos al crecimiento del PIB. El BCE ha adelantado que al primer trimestre se ubicaría cerca del 3 %. Con las cifras conocidas, más el empuje que aún se puede dar al año se pueden llegar a escribir mejores números.