La infidelidad no es exclusiva de los famosos

“El pecado que más se confiesa es la infidelidad. Lo que pasa es que a los hombres se les ve más y a las mujeres no tanto. Pero es la misma vaina”, soltó sin rodeos Alberto Linero, el exsacerdote colombiano (56). Durante 25 años fue el padre Linero, miembro de la comunidad de los Eudistas, querido por su carisma y su rol de guía espiritual.

Pero en 2018 le dijo adiós al sacerdocio y también al celibato. “Quiero cambiar mi vida”, expresó en su momento. Colgó la sotana y se enamoró de María Alcira Matallana Batista.

(Te invitamos a leer: Tsunami en Ecuador: La novelería y la imprudencia pudieron más que la prevención)

Ahora es escritor, conferencista motivacional y una figura mediática que no se anda con rodeos al hablar. En una reciente entrevista con la periodista española Eva Rey en Desnúdate con Eva, habló sin anestesia. Para él, la infidelidad es el pan de cada día en los confesionarios… y en el día a día también. Porque si algo tiene claro es que hay historias que no se cuentan, pero se viven intensamente.

Y mientras el excura comenta de traiciones amorosas, otros las protagonizan: como la pareja ‘no oficial’ que fue pillada en una ‘kiss cam’ en pleno concierto de Coldplay, el mes pasado en Boston. El CEO Andy Byron y su compañera Cristin Kabot, ambos casados (pero no entre ellos), terminaron siendo exhibidos y escandalosamente virales. Las consecuencias: problemas en casa y en el trabajo.

Famosos locales confesaron si han caído o no en tentación. Algunos lo recuerdan con remordimiento alegando que la carne es débil, otros lo toman a la ligera y hay quienes prefieren evadir el tema.

Entre los 30 y 45 años se da el pico más alto de infidelidad

La psicóloga Mariana Bermúdez sostiene que la fama no hace a hombres y mujeres más infieles, “pero sí pone más tentaciones. Las figuras públicas viven en un entorno de constante exposición, donde la validación externa, los aplausos y los ‘likes’ pueden volverse adictivos. Eso no significa que todos los famosos sean infieles, pero sí que están más expuestos a factores que pueden debilitar los límites personales”.

Considera que la infidelidad no tiene género. “Hombres y mujeres lo son por distintas razones, pero las cifras ya no muestran una diferencia abismal como antes. Ellos, muchas veces, por impulso y necesidad de validación externa; ellas, cada vez más, por vacío emocional o por venganza afectiva. Lo que ha cambiado es que ahora las mujeres ya no callan, ni aguantan, y eso también destapa muchas verdades”.

Silvana Torres: "Creo que caigo pesada, soy como un plomazo" Leer más

Entre los 30 y 45 años se da el pico más alto de infidelidad, dice la experta. “Es la edad en la que muchas personas enfrentan crisis existenciales, insatisfacciones de pareja o sienten que su juventud se les escapa. Pero también hay un nuevo fenómeno: los infieles de tercera edad, que tras décadas de represión emocional, quieren vivir lo que nunca vivieron”.

Considera que aquello que ocurrió con la pareja en el concierto de Coldplay desencadenó un ‘efecto espejo’ para muchas personas: ver una infidelidad captada en vivo generó morbo, indignación y, en muchos casos, identificación. “Cuando una traición ocurre frente a miles, el impacto se multiplica. Pero lo que más duele no es el público, es la pérdida de confianza”.

No es solo una traición al otro, sino un espejo que revela lo que hace tiempo “dejamos de escuchar dentro de nosotros mismos, lo que incluye traicionarnos a nosotros mismos”.

“Se dio cuando tomaba”

El actor Danilo Esteves no se anda con rodeos: “Me parece que alguna vez fui infiel. Era más cuando tomaba mucho. Y como salía bastante, entonces con alguna ‘pelada’ en algún bar… En una ocasión, en un viaje, en un bar, con las copas de más, apareció una chica y pasó”.

(Te invitamos a leer: Stéfano Navas incursiona en la actuación en El Cholito Forever)

“Cuando el amor termina”

El comunicador Carlos Julio Gurumendi confiesa que su infidelidad tuvo fecha de vencimiento emocional: “Cuando el amor termina, ocurre la infidelidad. Me he dado cuenta de que está mal, pero al mismo tiempo he dicho: ‘Ya se acabó, entonces adelante’ (risas)”. Lo hizo en su juventud. Ahora, con más edad, dice pensarlo dos veces antes de hacer ‘esa locura’. “Cuando uno se enamora debe entregarlo todo. Una pareja la forman dos”.

“A veces se lo hace por curiosidad”

Quien también habla sin disfrazarse de santo es el asesor de reinas José Hidalgo: “Ha pasado por inmadurez y por no pensar en las consecuencias. A veces lo hacemos por curiosidad”. Reconoce que en la juventud se actúa sin pensarlo. “Santo no soy”.

Mau Sánchez. Cortesía

“No me arrepiento”

El cantante Mau Sánchez no se guarda nada: “Fui infiel en una relación de 10 años, con la mujer que pensaba que iba a ser mi esposa. El último año ella estaba fría conmigo. Caí por la falta de afecto. Sé que no es excusa, pero no me arrepiento. Después supe que también me fue infiel… con alguien de su trabajo”.

“Jamás con hombres casados”

La comentarista de farándula Soraya Guerrero, fiel a su estilo frontal, comenta: “He sido infiel en dos ocasiones. Aunque no tiene excusa, somos infieles por ser inestables, no me agrada la monotonía. Pero jamás con hombres casados, eso te daña y sala”. Según ella, las mujeres infieles “se visten solapadas”. Cuando hombres y mujeres trabajan juntos se da con frecuencia. “Con ellos se forma un vínculo y caen en las redes de la infidelidad”.

“Solamente lo sabrá mi almohada”

El actor y director Andrés Garzón prefiere el misterio: “Con respeto, pero mejor paso (risas). No tantas (infidelidades) como su imaginación puede alcanzar, pero lo mucho o poco solamente lo sabrá mi almohada”, indica con tono enigmático. Y añade: “La imaginación solo sirve como instrumento de creación para la ficción. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra”.

“Las mías terminaron en divorcio”

El doctor Orlando Pin asegura que la infidelidad muchas veces nace de la rutina, de las palabras que no se dicen, de los celos y la baja autoestima. “La mayoría de infidelidades, como las mías, terminan en divorcio”. Su receta es clara: menos discusiones inútiles, menos agravios y más olvido y perdón. “A veces la felicidad es tener buena salud y mala memoria”, sentencia.

Sofía Caiche. Cortesía

“Fui la madre de las cachudas”

La actriz Sofía Caiche responde a nuestra consulta sacando pecho: “¡Jamás he sido infiel!”. Y, según dice, ha sido la madre de las cachudas. “He llevado la bandera de los cachos, pero estoy curada”. Para ella, la fidelidad pesa un 90 % en cualquier relación seria. “A la otra no se la puede llevar a un lugar público. Si vas a hacer cochinadas, que sea debajo de las piedras, no exponerse… porque el diablo se duerme”. Y remata con su estilo: “Soy de las mujeres que no perdonan una infidelidad. Santa no soy, ni quiero serlo”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!