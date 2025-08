Silvana Torres: "Creo que caigo pesada, soy como un plomazo"

Parece una adolescente, ya que es muy menuda. La presentadora Silvana Torres (35), del segmento Detrás de las estrellas de De casa en casa (TC) y del espacio digital de ese canal, En exclusiva, habla hasta por los codos. Algunos no la soportan y critican su manera de hacer farándula y su forma de ser.

El viernes 1 de agosto está de aniversario matrimonial con Xavier Santamaría, y su hija Xaviera cumplirá otro año de vida en este mismo mes.

Dicen que su hija Xaviera es terrible y le saca ‘canas verdes’.

El 17 de agosto cumplirá dos años. Todas las arrugas y canas que tengo se las debo a ella. Es hiperactiva e inquieta. Yo soy muy cariñosa, la niña es distante. Yo la comparo con mi primer hijo (Lucas, 7). Tal vez eso es lo malo. El niño es más tranquilo y dócil. Ya ‘cerré la fábrica’, estoy ligada, somos de pocos hijos. Mi esposo también piensa igual.

Aniversario matrimonial

Justo el día que saldrá esta entrevista celebrará su aniversario matrimonial.

¡Qué lindo! El 1 de agosto cumplimos 18 años. Han sido años de aprendizaje puro. Me gusta la relación que mantengo con él. Más han sido los buenos momentos que los de debilidad. Nos llevamos bien, es tranquilo, es mi soporte. Somos tan diferentes que nos complementamos.

¿Cuáles han sido los momentos de debilidad?

Antes no comprendía su trabajo en las Fuerzas Armadas. Cuando lo mandaron a Manta, quería que me lleve, me puse necia. Luego comprendí que su intención era que yo ejerza mi profesión. No es para nada celoso. No me prohíbe nada, siempre nos comunicamos y me apoya. Es cero chismes, bien respetuoso, no habla mal de nadie. Me gusta que seamos tan diferentes.

Aparece con su esposo en los videos que graba para las marcas.

Mucho más ahora. Me lo piden (risas). Me pagan a mí, yo lo meto a él.

El chisme se lo deja a usted.

(Suelta una carcajada).

Su esposo le pide que evite los problemas

Cuando la atacan a usted, ¿cómo reacciona él? ¿Se le han ‘pelado los cables’ al punto de que ha querido ponerles un alto?

Siente que algunas personas de la farándula se meten mucho conmigo, me pide que trate de evitar los problemas. No soy la de los problemas; (los problemas) se agarran de mí, que es diferente. Ya está acostumbrado.

Compartiendo con su esposo e hijos. Cortesía

No se haga la santa, que no lo es.

(Risas) Se molestó con un actor que me estaba fastidiando mucho. Quería ponerle un alto, pero la situación se calmó. Al final la perjudicada iba a ser yo. Tampoco me agrada que mi esposo se exponga. Contrario a lo que se piensa, soy pacífica. Ignoramos por completo a algunos y eso es lo que les duele.

¿A quiénes? Lazito de la Farándula es su archienemigo…

A algunos que me tratan de llevar la contraria, que dicen que son importantes pero realmente no lo son, y si me buscan para hacerme hablar no los determino. Prefiero no dar nombres, ya aprendí que si lo hago, se agarran de la polémica. Que se peleen solitos.

"Debe ofrecer disculpas"

El mundo y la vida dan vueltas. ¿Aceptaría compartir en un trabajo con Lazito de la Farándula?

(Piensa) Siempre digo que soy diferente a otras personas del espectáculo, a quienes las ofenden, las humillan, les faltan el respeto y luego están como si nada. Si me piden perdón y el sueldo es muy bueno, pero lo más importante son las disculpas. Es complicado trabajar con personas que han tratado de lastimar y que han dicho cosas muy feas para dañar.

¿Qué daño le ha hecho?

Creo que debería pedirme perdón. Decir mentiras, tratar de hacer show y que el beneficiado sea él. No permitiré que alguien haga show con mi buen nombre, que me ha costado y me lo he ganado. La gente me tiene como una mujer polémica, pero no ‘showsera’ ni ‘figureti’. Me gusta que me reconozcan por mi trabajo y capacidades.

¿Por qué la odia tanto?

No supera que yo sea la mejor, que no lo incluya en mi entorno, que no lo determine.

Usted es madre. Si a alguno de sus hijos lo involucraran en un dime y direte farandulero, ¿procedería legalmente como lo hizo Gabriela Pazmiño Yépez para defender a su hija, Sarah Gabriela?

Mis hijos son todavía niños, no me quiero adelantar al futuro, pero siempre los respaldaría. Pelearía con uñas y dientes. Respaldo a Gabriela.

Hay gente que opina que ella exagera.

No exagera porque están dañando el buen nombre de su hija. Espero que este caso no queda en la nada, sobre todo para evitar que situaciones como estas se repitan. En esto se invierte tiempo y dinero. Al abogado le están pagando sus servicios profesionales. Gabriela no está haciendo canjes.

En estos momentos que ya está la leche derramada, si usted fuera la denunciada, ¿cómo procedería?

Si me equivoqué, aceptaría mi error. Creo que somos humanos y cometemos fallas. En este trabajo también nos equivocamos. Para hablar hay que tener pruebas. Algo importante es que detrás de nosotros, existen directores y productores que deben guiarnos por el camino correcto. Los años también nos indican cómo manejarnos.

A veces el orgullo no es buen consejero…

Tal vez yo no soy tan orgullosa.

"Creo que tengo la sangre pesada"

Usted es como una lorita cuando está frente a las cámaras. ¿Y detrás de ellas?

Me cuesta socializar con gente desconocida, pero no me para la lengua con las personas que tengo confianza. Cuando recién conozco a alguien, creo que caigo pesada, soy como un plomazo.

¿Por qué cree que cae mal?

Creo que tengo la sangre pesada. Tal vez porque saben que estoy en la farándula, tienen un concepto errado de mí. Cuando me tratan, todo fluye.

Tal vez porque le encanta alardear, echarse flores y creer que es la única y la mejor.

(Risas) Antes decía que soy la mejor porque así lo considero y si es así, a nadie le debe ofender. Ahora lo digo para que se piquen los sufridores. No considero arrogante decirlo, simplemente siento seguridad y confianza. Aunque ya les he dejado el camino libre porque no hago reportajes como antes.

¿Ya se cansó de meter la nariz en todos lados?

Creo que se evoluciona. Los jefes se dan cuenta y a veces es momento de hacer un alto. Hay que abrir nuevas puertas. En De casa en casa ya no solamente hago farándula, me están dando la oportunidad en la comunidad.

Con su hermana, Cinthya Rivera. Cortesía

¿Su hermana aspira a ser reina de Milagro?

Somos hermanas por parte de madre (Jacqueline). Cinthya (Rivera) está de candidata a reina de Milagro, me siento orgullosa y súper feliz. Es maquilladora profesional, organiza ferias y se lanzó para concejal en las elecciones pasadas. No somos hijas del mismo padre, pero él (Vicente) me crió desde los 11 años, lo amo mucho. A mi papá (Luis) no lo veo. Nunca estuvo presente, no se hizo responsable, hay respeto. No le guardo rencor, pero lo que no nace no crece. Mi esposo trató de acercarnos, cuando nació Lucas fue a conocerlo.

¿Cuál es el peor defecto de usted?

La imprudencia. Por ser sincera, creo que hablo más de la cuenta. Creo que en esta entrevista ya lo hice.

No lo creo, además yo solo pregunté.

