Doménika Arellano y Sara Ortiz alistan su participación internacional en karting

Las kartistas ecuatorianas Doménika Arellano y Sara Ortiz se encuentran preparando competencias internacionales de cara a los últimos tres meses de la temporada 2025.

Ortiz, nacida en Quito, es una de las pilotos más jóvenes del país, quien a sus 12 años ha demostrado pasión y destreza en las pistas. Su dedicación la ha llevado a competir a su corta edad en categorías como la Junior y Open en el Quito Karting Club, representando a Ecuador.

Por su parte, Doménika Arellano pilotea coches de karting desde que tiene siete años. Su sueño máximo es brillar en el automovilismo y llegar a la Fórmula 1.

Tanto Arellano como Ortiz, quienes son parte del Team Uanataca, suman entre ambas más de 200 trofeos alcanzados y apuntan a Italia y España en válidas internacionales.

Arellano, con 16 años de edad, nueve dedicados al karting, destacó el impacto positivo del apoyo de la empresa privada iniciativa. “Gracias al apoyo de la empresa he podido continuar mi carrera. Una vez, estando en Italia, la compañía me ayudó con trámites importantes desde Ecuador para poder competir. No todos los jóvenes tienen esa oportunidad y por eso este tipo de apoyo es fundamental”, aseguró Arellano.

De acuerdo con el Team Uanataca, llegan a más de 700 niños y jóvenes deportistas nacionales auspiciados en distintas provincias del Ecuador, a los cuales los respalda con la adquisición de implementos, viajes y otras ayudas para poder competir dentro y fuera del país.

