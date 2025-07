León a Aquiles Álvarez: "Cuidado al bajarse de la canoa, no se le moje el grillete"

La silla vacía del alcalde Aquiles Álvarez en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional desató una dura y personal intervención en el Legislativo. La presidenta de la mesa, la oficialista Camila León, no solo criticó la ausencia del burgomaestre, sino que lanzó una serie de ataques cargados de sarcasmo.

Sesión abordó el caso Los Ceibos

La sesión inició con varias intervenciones oficialistas que remarcaban la inasistencia de Álvarez. La presidenta León anunció que el alcalde no asistiría y que "ni siquiera tiene conocimiento del nombre de esta comisión". La asambleísta lamentó que Álvarez no remitiera una excusa oficial. "Ahí podemos ver claramente cómo le interesan estos temas. Es penoso que el alcalde no sepa leer los documentos", fustigó.

Acto seguido, se dirigió directamente al alcalde ausente. "Le recuerdo, señor alcalde, si es que nos está escuchando, si es que le interesa por un acaso ver esta sesión, le recuerdo que esta es la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales", ironizó, para luego sentenciar: "Se nota el nulo interés que tiene este alcalde en responder a los ciudadanos, así como su desconocimiento total en temas de biodiversidad".

¿Prisión para Aquiles Álvarez por el caso Los Ceibos? Esto dijo la prefecta Aguiñaga Leer más

Ante la solicitud de Álvarez de comparecer ante el Pleno y no en la comisión, León fue tajante. "Le recuerdo, alcalde, que usted no decide tampoco en dónde comparece. Esta es la Asamblea Nacional y nosotros somos quienes determinamos en qué lugar usted debe responderles a los ecuatorianos".

El tono escaló cuando se refirió al video de Álvarez en Puná. "Ahí le vi, bueno, moviéndose en una canoa. Solo le recomiendo, por favor, que tenga cuidado al bajarse, de todo corazón, para que no se le vaya a mojar el grillete electrónico", disparó León, en una clara alusión al dispositivo que el alcalde porta por un proceso legal ajeno a este caso.

La presidenta de la comisión también se valió de una frase anterior del propio Álvarez para devolverle el golpe. "Hace muy poco tiempo el alcalde dijo, y cito textualmente, que 'se puede pedir una orden de prisión con argumentos, no con mamarrachadas'. Interesante frase, ¿no?", comentó León. "Se la devuelvo con mucho cariño y con mucho amor: Se debe pedir un permiso ambiental respetando la ley y la técnica, no con sandeces".

El alcalde de Guayaquil fue citado a comparecer en una comisión de la Asamblea. Ilustración / CANVA

Manuel Casanova, de RC5, defendió a Álvarez

En medio de la dura intervención de León, el asambleísta Manuel Casanova aportó una voz disidente, cuestionando la estrategia de la comisión de convocar a un alcalde en lugar de a la máxima autoridad ambiental nacional, la ministra de Ambiente, para que explique los fundamentos del informe técnico que originó la controversia.

Según dijo, deben dar explicaciones sobre problemáticas como la escasez de medicinas en los hospitales y el derrame de petróleo en el cantón Quinindé, en Esmeraldas "del cual hace cuatro meses no hay respuesta para quienes sufrieron afectaciones en sus cultivos agrícolas y salud".

La sesión, finalmente, pareció centrarse más en la confrontación política que en las soluciones técnicas, dejando el caso del paso elevado de Los Ceibos en la incertidumbre y con un enfrentamiento cada vez más personal.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!