Mundial de desayunos de Ibai: Los famosos de Ecuador se enfrentan a Guatemala 

El streamer español Ibai Llanos lanzó un nuevo reto que se ha viralizado en redes sociales: “El Mundial de los desayunos”, una competencia digital en la que 16 países presentan sus platillos típicos para disputar el título del mejor desayuno del mundo.

En el sorteo, Ecuador quedó emparejado con Guatemala en los octavos de final. El país sudamericano participa con el bolón de verde con queso y chicharrón, mientras que la nación centroamericana presenta el desayuno chapín, compuesto por frijoles, plátano frito, huevos y crema.

Reacciones en Ecuador

El anuncio desató comentarios entre los usuarios, incluidos varios personajes reconocidos del país. El periodista Juan Carlos Aizprúa señaló: “Ecuador de largo. Ecuador tiene mejor gastronomía que otros países de la región con mayor promoción. Lamentablemente aquí falta más promoción a escala mundial de nuestras variedades gastronómicas”.

El creador de contenido Anthony Swagg se sumó con un mensaje breve: “Vamoooss Ecuador”.

Por su parte, el cantante Javier Neira destacó otros platos tradicionales: “Para el chuchaqui y de desayuno un buen encebollado o un bolón con chicharrón”. A las reacciones también se unieron figuras como Evelyn Calderón, Paúl Lemos y Titi Aguilar, quienes alentaron a votar por el bolón de verde.

¿Cómo funciona la competencia?

Ibai explicó que la dinámica será como un torneo deportivo, con octavos, cuartos, semifinal y final. En cada video publicado en sus redes, el creador dejará dos comentarios con el nombre y la bandera de los países en competencia. El público deberá votar con un “me gusta” en su favorito, y el plato con mayor apoyo avanzará a la siguiente ronda.

Hasta ahora, el creador ya compartió algunos de los enfrentamientos iniciales: Perú con chicharrón, camote frito y salsa criolla frente a los chilaquiles de México; Colombia con arepas contra el gallo pinto de Costa Rica; y España con pan con jamón frente al croissant francés.

El impacto del torneo Mundial de desayunos de Ibai

La iniciativa ha despertado interés incluso en marcas internacionales que se han sumado a apoyar a los platillos de sus países. Burger King Perú y el Banco de Crédito BCP respaldaron al desayuno peruano, mientras que Toyota Costa Rica defendió el tradicional gallo pinto. En Ecuador se ha sumado Supercines, Movistar, EXPRESO, EXTRA y otros más.

El Mundial de los desayunos llega poco después de La Velada del Año 2025, el evento de boxeo y música organizado por Ibai que reunió a más de nueve millones de espectadores y generó más de 8 millones de euros, consolidando al streamer como una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital.

