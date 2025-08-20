Expreso
Cristian Castro
Cristian Castro tiene 50 años.Instagram

Cristian Castro podría presentarse en Quito y Guayaquil en octubre de 2025

En TikTok e Instagram se ha viralizado una posible fecha de la gira Hits Tour 2025

Los rumores sobre el regreso de Cristian Castro a los escenarios ecuatorianos comenzaron a circular en TikTok, donde usuarios compartieron publicaciones que señalaban posibles fechas para conciertos en Quito y Guayaquil. Hasta el momento no se ha confirmado recinto ni información sobre la boletería.

¿Cuándo se presentaría Cristian Castro en Ecuador?

La información preliminar apunta a que el cantante mexicano estaría en Guayaquil el 17 de octubre y en Quito el 18 de octubre de 2025. La noticia ha despertado expectativa entre los seguidores del artista, quienes han llenado las redes con comentarios de entusiasmo.

La carrera de Cristian Castro

Castro, conocido por canciones como ‘Ángel’, ‘Hasta que me olvides’ y ‘He venido a pedirte perdón’, realizó su última visita a Ecuador en 2022, cuando se presentó en el Centro de Convenciones de Guayaquil. En redes sociales, algunos fanáticos han expresado opiniones mixtas sobre este recinto. Para algunes sería el más adecuado para una nueva presentación, para otros la falla del sonido y el poco espacio que hay sería un problema. Sin embargo,  la empresa promotora aún no ha confirmado detalles.

La compañía a cargo del evento ha trabajado anteriormente con artistas nacionales como Equilivre y Fausto Miño. En su publicación más reciente escribió: “¡Atención, Ecuador! Mantente atento a nuestro próximo comunicado oficial”.

RELACIONADAS

Además de esta posible gira en Ecuador, Castro tendría presentaciones en Perú y otros países de la región en la segunda mitad de 2025. A lo largo de su carrera, que inició en los años 90, el intérprete ha acumulado reconocimientos como tres galardones de Billboard a la canción del año y nominaciones a los premios Grammy.

