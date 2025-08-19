Alicia Machado sobre su noviazgo con Ricardo Arjona: “El casado era él, no yo”

Alicia Machado se pronunció sobre el romance que mantuvo con Ricardo Arjona cuando ella tenía aproximadamente 20 años y el cantante guatemalteco cerca de 40. La ex Miss Universo 1996 respondió a las críticas sobre su relación: “El casado era él, no yo”.

Durante una entrevista concedida para el pódcast Chingonamente, conducido por la coach de vida Adriana Gallardo, Machado detalló: “Sí, anduve con un tipo casado y el casado era él, no yo. Y el que prometía y el que me tenía ahí era él”. La actriz explicó que Arjona no le permitía mantener otras relaciones: “Nunca me dejaba que yo tuviera un novio. Cada vez que salía con alguien que me podía dar una bonita relación, ahí volvía él otra vez y aparecía”.

Machado también cuestionó la atención mediática centrada únicamente en su persona: “No se hace viral porque haya sido una historia bonita de amor, sino para ver cómo desprestigian a la Machado. ¿Por qué nunca le han preguntado a él? ¿Por qué no le preguntan a él si yo fui importante? ¿Por qué no le preguntan a él por qué no se divorció? ¿Por qué no le preguntan a él por qué me llamaba? ¿Por qué me perseguía? ¿Por qué se me aparecía en mi casa a las 3 de la mañana? ¿Por qué volvía y me pedía perdón y me decía que sí, que la había dejado, que él se iba a divorciar”.

¿Cuánto tiempo fueron pareja Alicia Machado y Ricardo Arjona?



La relación entre Alicia Machado y Ricardo Arjona duró aproximadamente nueve años, mientras el cantautor estaba casado con Leslie Torres, madre de sus hijos Ricardo y Adria. Machado había relatado anteriormente su experiencia en programas como Top Chef Vip 3: “El señor de las cuatro décadas... fue mi primer gran amor: Tenía apenas 20 años cuando lo conocí en Viña del Mar. Él, Ricardo Arjona, tenía 36 y ya era una estrella. Yo solo era una joven soñadora, sin imaginar que me enamoraría del hombre que, por años, me haría vivir una historia marcada por el silencio”.

Sobre la relación, la exreina añadió: “En ese entonces, él tenía una relación con Leslie Torres, pero me aseguraba que su vínculo estaba roto, que solo era cuestión de tiempo. Le creí. Nos veíamos a escondidas, entre viajes, hoteles y promesas. Me acostumbré a esperarlo, a ocultar mis sentimientos, a vivir un amor sin cumpleaños ni fotos compartidas. Y lo peor: creí que eso era amor”. El cantautor, por su parte, ha negado en reiteradas ocasiones la relación.

