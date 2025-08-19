En el barro en Netflix: La serie de Ana Paula Buljubasich entra al top de 41 países

La participación de Buljubasich, Becerra y Zenere destaca en la pantalla, marcando el debut actoral de algunas

Ana Paula Buljubasich se incorporó al elenco de En el Barro, la nueva serie de Netflix inspirada en El Marginal, que se estrena con ocho episodios en 2025. La producción sigue a cinco mujeres que, tras un accidente durante un traslado, reciben el apodo de “Las embarradas” y deben adaptarse a la vida en la cárcel de La Quebrada, enfrentando la corrupción, las luchas de poder y la organización de distintas tribus dentro del penal.

Buljubasich compartió sus primeras impresiones tras el estreno: “Se cumple un sueño más #EnElBarro. GRACIAS NETFLIX, TE AMO @chenetflix. Gracias Dios. Esta y todas son por y para ti mamá”.

Además, expresó la conexión emocional con su personaje: “Noe de mi corazón cuánto lo siento, ponerme en tus zapatos ha sido un viaje que me llevó a descubrir un dolor distinto; uno oscuro y frío. Gracias por permitirme a mí contar esta historia y por creer en esta actriz nueva para ustedes 🖤 @sebastianortega1 @undertransmedia @chenetflix. No se dan una idea de lo que significa para mí ser parte de lo que crearon 😍🎥”.

Las cifras de En El Barro: Es lo más visto en Ecuador

La serie ha alcanzado cifras destacadas en audiencia: 5.6 millones de visualizaciones en la semana de lanzamiento, top 10 en 41 países y el primer lugar en series en Argentina, Brasil, México, Uruguay y varios países de América Latina. El elenco principal reúne a Ana Paula Buljubasich, María Becerra y Valentina Zenere, junto a Ana Garibaldi, consolidando a En el Barro como uno de los estrenos más comentados de Netflix en 2025.

Con escenas intensas y dramatismo, la participación de Buljubasich, Becerra y Zenere destaca en la pantalla, marcando el debut actoral de algunas y reforzando la presencia de todas en plataformas internacionales de streaming.

