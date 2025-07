Ana Paula: 'En el barro', una serie carcelaria femenina de Netflix

La cantante y actriz Ana Paula es parte de En el barro, que se estrenará el 14 de agosto y está protagonizada por Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas.

La trama se basa en los vínculos, conflictos y obstáculos que atraviesan mujeres privadas de su libertad. Fue producida por Netflix, Underground y Telemundo Studios.

Entre las figuras del reparto están La China Suárez, quien interpretará a una de las reclusas, y la cantante María Becerra, quien es la primera vez que actuará en una serie.

Su personaje en la historia

En esta historia, la hija de Anita Buljubasich (+) y Nerio David tuvo la oportunidad de trabajar con el director, productor y guionista Sebastián Ortega (hijo de Palito Ortega).

“Yo estaba haciendo teatro con Martín Bossi. Soy Aries; tras un año y medio en lo mismo, me sentía un poco aburrida. Terminé temporada en calle Corrientes y en Mar del Plata, luego me fui de vacaciones a Estados Unidos. Le pedí al universo un nuevo proyecto, llamé a un representante y le dije que tenía ganas de participar en una serie. Me avisó de una audición, la hice y me aceptaron. La primera temporada tiene ocho capítulos. Mi personaje vive en la cárcel una situación muy compleja”, comentó la artista en una entrevista con EXPRESIONES.

Antes de En el barro participó en la comedia Go! Vive a tu manera (también de Netflix)

Para ella era muy importante que su madre, la fallecida presentadora, la viera en esta producción internacional. Lastimosamente no será posible. El 15 de julio se recordaron los tres meses de su inesperada partida.

