Sarah Gabriela Alarcón: "Decidieron creerle a otra persona"

La influencer Sarah Gabriela Alarcón, quien denunció a Lazito de la farándula, por considerar que sus comentarios en Los Hackers afectaron su imagen y reputación, habló en sus redes sociales. “Muchas personas han interpretado mal porque me reí en una entrevista que me hicieron. Me reí porque me preguntaron algo nada que ver. Sigan hablando, me enfoco en los comentarios positivos. Decidieron creerle a otra persona que habló lo que quiso.

Para qué hablar, para que sigan haciendo sus especulaciones. Tomé acciones, ya saben cuáles, no hay que permitir que hagan con el nombre de uno lo que quieran. Hice lo que tenía que hacer”, comentó la hija de Gabriela Pazmiño Yépez.

La acción fue presentada

Se abrió oficialmente el caso, el que quedó registrado y fue asignado al juez Nelson Rojas Barros. En un documento firmado el miércoles 16 de julio de 2025, él aceptó revisar la denuncia y ordenó que Sarah Gabriela se acerque al juzgado una vez que sea notificada, para confirmar su firma en el escrito presentado.

La acción fue presentada por el abogado Carlos Luis Sánchez. En su denuncia, ella asegura que ha sido perjudicada tanto emocional como profesionalmente por las declaraciones de Lazito y también en redes sociales.

Se pide que Leonardo Quezada (Lazito) cumpla una pena de 30 días de cárcel y que se le exija una reparación por los daños ocasionados. La denuncia fue presentada el 9 de julio en la Unidad Judicial Penal Norte No. 1 de Guayaquil.

Lo recomendable es no hablar

En los procesos legales, lo recomendable es que ninguno de los involucrados emita comentarios. En este caso ni Sarah Gabriela, ni Lazito (lo mínimo puede ser usado en contra de ellos). Por su juventud e inexperiencia farandulera, la influencer puede ‘meter la pata’.

Mariela Viteri entrevistará a Lazito en Los Hackers para contar la historia personal del reportero. No hay que hilar muy fino para darse cuenta que quieren hacer llorar y conmover al público. ¡Preparen pañuelos y palomitas!

Por cierto en la revista En contacto, sus presentadores se burlan de lo que está ocurriendo. José Urrutia (quien mientras trabajó en TAC nunca pudo ver al difunto Miguel Sedero porque en algunas ocasiones metió la nariz en su vida privada), mandó su dardo. Ahora no recuerda lo que aquello le molestaba.

