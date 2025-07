Michela Pincay y el conmovedor mensaje a Dios tras el fallecimiento de su hermana

Michela Pincay compartió un emotivo mensaje en Instagram tras la muerte de su hermana Iesmín, quien falleció el 7 de mayo de 2025 a causa del cáncer de mama. En un video íntimo, la presentadora habló con fe y dolor sobre el proceso de aceptar la voluntad de Dios, asegurando que, aunque su corazón está roto, confía plenamente en el propósito divino.

Este 16 de julio de 2025, Michela Pincay volvió a abrir su corazón ante sus seguidores con una sentida publicación en Instagram, dos meses después del fallecimiento de su hermana Iesmín, quien perdió una larga batalla contra el cáncer de seno. La comunicadora y empresaria compartió un video íntimo acompañado de un mensaje que retrata su dolor, pero también su fe.

“Mi ñaña es mi mejor maestra y Dios permitió cosas muy difíciles, pero no fueron en vano. Me cambió la vida en todo sentido. Hoy tengo el corazón roto, pero cada pedacito está lleno del amor que Él me muestra en el proceso... Gloria a Él por todo lo que ocurre, porque nada pasa sin que así lo permita”, escribió la presentadora de televisión.

Cuando uno acepta la voluntad de Dios... uno está dispuesto a aceptar incluso que se te rompa el corazón, que te cambie la vida. Michela Pincay Comunicadora y empresaria

En el video de casi siete minutos, que rápidamente conmovió a miles de usuarios, Michela agradeció el apoyo de sus seguidores y habló con voz entrecortada la lucha emocional y espiritual que enfrenta tras la pérdida de la persona que más ama. Habló desde un lugar de fe y vulnerabilidad, dejando claro que su proceso de duelo está profundamente ligado a su relación con Dios.

“Aceptas que tal vez su voluntad va a ser un dolor que ni puedes describir”



“Cuando uno acepta la voluntad de Dios... uno está dispuesto a aceptar incluso que se te rompa el corazón, que te cambie la vida. Aceptas que tal vez su voluntad va a ser un dolor que ni puedes describir. Pero de eso se trata: decirle ‘Tú eres más importante que cualquier cosa. A ti te amo sobre cualquier persona’”, reflexiona en el clip.

La ex chica reality reconoce que aún no entiende el propósito detrás de la partida de su hermana, pero ha decidido confiar, soltar y esperar en Dios. “Todavía no entiendo cómo es que una cosa así me puede enseñar. Dios sabe por qué hace las cosas, me cuesta saber o pensar que hay algo bonito, positivo detrás de todo esto pero sé que yo ya confié, yo ya solté", expresó con lágrimas contenidas.

Y agregó que "quizá me toca estar en un momento o en un tiempo de espera para entender un poco más el por qué a ella, por qué a mí (...) pero la idea es decirles que tengo mucho por agradecer a Dios, y que quiero que ustedes sepan, a través de mí, que Dios es maravilloso, que Dios es increíble y que Dios es muy bueno", culminó Michela Pincay.

La relación entre Michela e Iesmín era profundamente estrecha. La comunicadora acompañó cada etapa de la enfermedad, incluso cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse. Michela ha decidido seguir adelante con ese dolor como testimonio. No como una herida abierta, sino como un altar desde el cual proclamar su fe, su gratitud, y el amor eterno que siente por su hermana.

