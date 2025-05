El doloroso adiós de Michela Pincay a su hermana Iesmín: "Me falta el aire sin ti"

Este jueves 8 de mayo de 2025, la popular presentadora de televisión Michela Pincay compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras la muerte de su hermana Iesmín, ocurrida un día antes, el 7 de mayo, luego de una dura y larga batalla contra el cáncer de mama.

A través de un texto cargado de amor, dolor y gratitud, la comunicadora y empresaria rindió homenaje a quien considera su amor eterno. "Gracias hermana por todo lo que dejas en mi, gracias por cuidarme de esa manera, eres tú quien me ha enseñado cómo debo ser amada y también eres tú quien me ha enseñado a amar bien..", inicia su mensaje junto a un video con recuerdos compartidos.

Michela, quien estuvo junto a su hermana hasta el final, no escatimó en palabras para expresar la profundidad de su pérdida. En su carta, habló del verdadero amor como “compasivo, fiel, sin ego, que se entrega sin excusas” y confesó: “No sé cómo despedirme de ti, por eso nunca lo haré. Te vas a quedar conmigo hasta que algún día pueda abrazarte y besarte de nuevo”.

Iesmín con Michela Pincay Instagram Michela Pincay

"Nos faltaron miles de cosas pero agradezco todo lo que sí tuvimos, sobre todo esos momentos simples en donde solo estábamos acostadas una al lado de la otra.. te voy a extrañar tanto para no hacer nada juntas..", continúa el texto de Michela Pincay.

Me falta el aire sin ti, mi cielo… Pero ya no tengo nada que pedirte, me entregaste un milagro cada día que te tuve. Michela Pincay Comunicadora y empresaria

En otro de los pasajes más conmovedores, la exchica reality expresó: “Me falta el aire sin ti, mi cielo… Pero ya no tengo nada que pedirte, me entregaste un milagro cada día que te tuve. Eres lo más bello que me dio Dios… Te amo, eres sin temor a equivocarme, mi amor eterno”.

"Perdóname si fallé, si me faltaron muchas cosas, si debí darte más, si a veces estuve muy ocupada con mi vida, tú hiciste todo bien.. Te quedas conmigo o yo me voy contigo? No sé mi cielo, lo que tengo claro es que hay una parte de mí que hoy se duerme a tu lado porque es incapaz de separarse de ti.. en algún momento volveré a completar esto que dejas aquí.. te voy a hacer sentir orgullosa", manifestó.

Finalmente, con la serenidad que acompaña el amor verdadero, Michela se despidió sin decir adiós: “Ve tranquila que yo me encargo de todo aquí… voy contigo hasta donde pueda llegar, no tengas miedo que nada es más bello que ese lugar en el que vas a estar.. te amo, por siempre hermana de mi alma", culmina Michela Pincay.

Iesmín Pincay luchó 15 años contra el cáncer de mama

La relación entre ambas hermanas era sólida y pública. Iesmín Pincay fue diagnosticada con cáncer de mama en 2010, a los 23 años. Durante los últimos años, la enfermedad regresó con fuerza, afectando varias zonas de su cuerpo, incluyendo la columna, cadera y ganglios linfáticos.

Iesmín y Michela Pincay compartían una estrecha relación de hermanas. Instagram @iesminpinbu

En diciembre de 2024, Michela Pincay ya había compartido la gravedad del estado de salud de Iesmín, diciendo que su recuperación sería “el mejor regalo de Navidad”. Durante los últimos meses, pidió oraciones a sus seguidores y mostró cada momento de lucha con franqueza y valentía.

