Batalla política en España en la peor ola de incendios forestales del siglo

El partido conservador tildó de "pirómana" a la directora de Emergencias, desatando una ola de críticas al Gobierno

El enfrentamiento político por los fuegos forestales que asolan España, en la peor ola de incendios del siglo, escala de tono después de que el partido conservador, el PP, en la oposición, haya llamado "pirómana" a la directora general de Protección Civil y Emergencias del país, Virginia Barcones.

Aunque cuando llegó lo peor de esta ola de incendios, a principios de la semana pasada, la relación entre el Gobierno español que preside el socialista Pedro Sánchez y los gobiernos de las regiones afectadas, gran parte de ellos en manos del PP, era cordial y de colaboración, en los últimos días se dispararon las críticas entre unos y otros.

Este miércoles, 20 de agosto de 2025 se supo que no se habían utilizado dos bases logísticas montadas por el Ejército en dos localidades de Castilla y León (centro-norte), donde gobierna el PP y cuyo presidente regional había reclamado más medios al Ejecutivo de Sánchez.

"Una pirómana más"

Mientras, en las regiones más afectadas y en el principal partido de la oposición, el PP, aumentaron las críticas al Gobierno de Sánchez, al que acusan de haber respondido tarde ante la dimensión de la tragedia, que ya quemó unas 400.000 hectáreas, la mayor parte en los últimos días.

Y el tono del debate político subió este jueves con unas declaraciones del vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, quien dijo: "La directora general de Protección Civil (y Emergencias) es una pirómana más, se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos, así es imposible dar solución a los problemas".

Visiblemente molesta por dicha afirmación, la afectada, Virginia Barcones, fue contundente al responder que las ayudas solicitadas al Gobierno español para sofocar los incendios no llegaron tarde y remarcó que "cada uno tendrá que responder de su gestión".

"Me parece tan fuerte, tan poco responsable y hasta tan poco ético insultar a cualquier persona que haya estado implicada en las labores de gestión de los incendios a lo largo de estos 11 días", manifestó Barcones este jueves.

Varios ministros de Pedro Sánchez salieron en defensa de Barcones y el PSOE exigió a Bendodo que rectifique los "insultos".

Además, a través de su cuenta en X, los socialistas arremetieron contra el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien dijeron: "Es el político más sucio de este país, y su equipo no se queda atrás".

