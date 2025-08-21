Estado de excepción en Ecuador se extiende a estas dos provincias

Con la firma del Decreto Ejecutivo N.º 109 el día de ayer 20 de agosto, el estado de excepción se amplía a tres cantones de dos provincias: La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar). La medida responde al incremento de hechos violentos atribuidos a grupos armados organizados que han utilizado estas zonas como puntos estratégicos para actividades ilícitas.

Según el decreto, estas localidades han sido identificadas como “zonas de operación logística” para redes delictivas vinculadas al tráfico de drogas, armas y personas. La declaratoria se fundamenta en la causal de “grave conmoción interna” y tendrá una vigencia de 60 días.

Medidas autorizadas y alcance operativo

Durante el estado de excepción, se autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a ejecutar acciones excepcionales para contener la violencia y desarticular estructuras criminales. Entre las medidas contempladas están:

Inspecciones y allanamientos sin orden judicial

Requisas de materiales vinculados a delitos

Intervención en correspondencia física y electrónica

Incautación de bienes utilizados en actividades ilícitas

Restricción temporal de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio y comunicaciones

Estas acciones estarán bajo la coordinación del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El Gobierno ha desplegado personal militar en zonas estratégicas de Cotopaxi y Bolívar, y se instalarán puestos de control en vías de acceso clave.

En declaraciones públicas, el presidente Noboa reiteró que “la seguridad ciudadana es una prioridad del Gobierno” y que se tomarán “todas las medidas necesarias para enfrentar a las estructuras criminales que amenazan la paz del país”. El Ministerio del Interior indicó que se reforzará la presencia policial en los cantones afectados y se activarán operativos conjuntos con inteligencia militar.

Siete provincias bajo estado de excepción

La ampliación del estado de excepción se suma al Decreto Ejecutivo N.º 76, firmado el 6 de agosto de 2025, que ya había declarado esta medida en cuatro provincias costeras: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. En esos territorios, el Gobierno ha ejecutado operativos de control en zonas urbanas y rurales, patrullajes en centros penitenciarios y acciones de inteligencia para capturar a líderes de bandas delictivas.

Con el nuevo decreto, ya son siete las provincias bajo estado de excepción en Ecuador. El Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan contener el avance de organizaciones criminales que operan de forma coordinada en distintas regiones del país. El decreto N.º 109 señala que los hechos violentos en Cotopaxi y Bolívar “no corresponden a delincuencia común”, sino a una “situación extraordinaria” que requiere intervención urgente.

