Jóvenes en Acción 2025: ¿Cómo saber si ya estás registrado?

El MIES a dispuesto la inscripción presencial como opción para los jóvenes que han tenido problemas con la página

Miles de jóvenes han reportado problemas al inscribirse en la página de Jóvenes en Acción

El programa Jóvenes en Acción abrió inscripciones el 5 de agosto de 2025, ofreciendo 80.000 pasantías remuneradas en instituciones públicas para jóvenes entre 18 y 29 años. La iniciativa, impulsada por el Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), busca fomentar la empleabilidad juvenil mediante experiencia laboral temporal, capacitación y un incentivo económico mensual de $ 400 dólares. Sin embargo, el proceso de inscripción ha enfrentado dificultades técnicas que han generado dudas entre los postulantes sobre si su registro fue exitoso.

Registro oficial y verificación del estado de inscripción

El único canal válido para inscribirse es el portal jovenesenaccion.inclusion.gob.ec. Allí, los aspirantes deben ingresar su número de cédula, datos personales, cuenta bancaria y aceptar los términos del programa. Una vez completado el formulario, el sistema debería mostrar el estado como “Registrado” o “Validado”.

Según el MIES, más de 66.000 jóvenes lograron inscribirse durante los dos primeros días del proceso, a pesar de las intermitencias provocadas por un ataque informático a la infraestructura del sistema. La entidad aclaró que el orden de inscripción no influye en la selección, y que todos los registros serán evaluados según los criterios de elegibilidad.

Para quienes no recibieron confirmación por correo electrónico o no pueden verificar su estado en línea, el MIES habilitó puntos físicos de atención en las 24 provincias del país, donde se brinda soporte técnico y se confirma el estado de inscripción. En ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca e Ibarra, se han reportado largas filas de jóvenes que buscan completar el proceso presencialmente.

Requisitos y cronograma del programa

Los requisitos para participar en Jóvenes en Acción son claros:

Tener entre 18 y 29 años.

No estar afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

No contar con título de tercer nivel.

No recibir transferencias monetarias del MIES.

Contar con una cuenta bancaria activa a nombre del postulante.

El cronograma oficial establece que las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de agosto de 2025. En octubre, los seleccionados recibirán una capacitación obligatoria, y las pasantías se desarrollarán entre el 1 de noviembre de 2025 y el 1 de febrero de 2026. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado de experiencia laboral emitido por la institución receptora.

Las entidades públicas que recibirán a los jóvenes incluyen el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Registro Social y la Secretaría de Gestión de Riesgos. Las tareas asignadas van desde apoyo administrativo y atención ciudadana hasta actividades comunitarias y operativas.

¿Qué hacer si no puedes acceder al sistema?

Debido a la alta demanda y los problemas técnicos, muchos usuarios han reportado errores al intentar registrarse, como fallos en la verificación de identidad, lentitud en la carga del formulario o inconsistencias en los datos. El MIES ha recomendado:

Intentar el registro en horarios de menor tráfico.

Usar navegadores actualizados (Chrome, Firefox, Edge).

Borrar la caché del navegador si persisten los errores.

En casos de suplantación de identidad o errores graves, se recomienda acudir directamente a las oficinas del MIES con copia de la cédula, certificado bancario y cualquier evidencia del intento de registro. La entidad ha asegurado que se investigarán los casos reportados y se dará prioridad a quienes cumplan con los requisitos oficiales.

