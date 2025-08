Jóvenes en Acción 2025: Así le fue a un beneficiario de la última convocatoria

En diciembre del 2023, Emily Monge se graduó de bachiller. Según contó a EXPRESO, ella, como miles de jóvenes, buscó cupo en una universidad pública. Entonces le interesaba estudiar Medicina. Sin embargo, no tuvo suerte. Y de pronto en redes sociales se encontró con Jóvenes en Acción; tras inscribirse obtuvo 400 dólares mensuales, desde diciembre del 2024 hasta abril del 2025.

Emily Monge recuerda que después de intentar encontrar una plaza para seguir una carrera universitaria, no tuvo éxito; así que estaba desesperada. Había buscado la posibilidad de estudiar en dos universidades y no fue posible. No consiguió cupo en dos intentos en la Universidad Central y en uno en la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE).

Entonces, en 2024, mientras revisaba TikTok apareció un video con la oferta del Gobierno de Daniel Noboa. Le llamó la atención la posibilidad de recibir una remuneración y se inscribió, casi a última hora.

Desde el 15 de noviembre del 2024, el Gobierno convocó a 80.000 jóvenes, de 18 a 29 años. Podían recibir un bono por 400 dólares, durante tres meses. Únicamente debían cumplir requisitos como ser parte del Registro Nacional Único de la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt). Esta última será parte del Ministerio de Educación, según la decisión anunciada por Carondelet, el 24 de julio pasado.

Qué hace un joven en Jóvenes en Acción

"Cuando accedí a Jóvenes en Acción tenía 19 años. A esa edad es complicado que alguien nos contrate, hay desempleo. Normalmente las empresas se aprovechan de que somos jóvenes y no nos pagan lo que deberían, no valoran el esfuerzo. Así que considero que recibir 400 dólares por un trabajo de medio tiempo fue bueno", responde Emily Monge.

Emily trabajó de lunes a viernes, de 09:00 a 13:30 y después de 13:00 a 16:30, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Solicitó el cambio de horario, para poder seguir con sus clases de inglés. Estuvo a cargo de organizar actas, plantillas, documentos y más archivos.

¿Cómo ha usado los $ 400 que recibió de Jóvenes en Acción?

Emily Monge pudo colaborar con sus padres con 150 de los 400 dólares al mes, para que puedan ayudarse en gastos del hogar, específicamente en la cobertura de servicios básicos. El resto le sirvió para movilizarse y para comprar textos de sus clases de Inglés. Su padre es diseñador gráfico y su madre, abogada. Tiene un hermano mayor, de 27 años.

Emily Monge junto a Daniel Noboa, José De La Gasca, Roberto Luque, entre otros, en la presentación de Jóvenes en Acción, en enero 2025. Cortesía de Emily Monge.

Emily se volvió a inscribir en este programa

Durante su trabajo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Emily Monge pudo compartir con comunicadores sociales. Así que decidió buscar un cupo en esa carrera, ya empezó a estudiar. Supo que esta segunda edición de Jóvenes en Acción, quienes ya fueron parte del programa, como ella, pueden inscribirse de nuevo, así que ya lo hizo.

¿Votó por Daniel Noboa en las pasada elecciones presidenciales?

"Desde el inicio sabía por quién votar y sí voté por Daniel Noboa. Jóvenes en Acción no incidió en mi voto ni para bien ni para mal. Conocí otras experiencias de compañeros y me dijeron que la experiencia en el programa fue realmente gratificante".

En la campaña electoral, candidatos presidenciales lamentaron el uso de recursos públicos en programas como este, previo a las elecciones. Consideraron que los ponía en desventaja.

El 15 de enero del 2025, Emily Monge estuvo sentada junto al presidente Daniel Noboa; Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas; José De La Gasca, exministro de Gobierno, entre otros funcionarios. El evento de presentación del programa fue en el Coliseo Deportivo de Calderón. ¿Conversó con Noboa? "No, solo me saludó de forma cordial y escuché sus palabras en el evento".

Jóvenes en Acción pagos atrasados o a tiempo

Esta joven asegura que recibió a tiempo sus pagos. Eso pese a que en redes sociales se observan algunas críticas de otros jóvenes porque dicen que no se les ha cancelado a tiempo. El miércoles 6 de agosto del 2025, algunos interesados se quejan porque no logran registrarse.

El 5 de agosto, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a cargo de las inscripciones en el programa, admitió que su sistema informático presenta "intermitencias por un ataque en el sistema". Sin embargo se dijo que ya había 19.000 inscritos. Muchos interesados acudieron de forma presencial para registrarse. Hasta el 30 de agosto será posible inscribirse.

🚨COMUNICADO🚨

⚠️ El sitio de inscripciones a #JóvenesEnAcción presenta intermitencias por un ataque al sistema.

✅ Ya hay cerca de 19.000 registros completos.⁰📍 Si necesitas ayuda, acude a los puntos de atención a nivel nacional.

🗓️ Inscripciones abiertas hasta el 30 de… pic.twitter.com/yqEEv0oqJw — Inclusión Ecuador 🇪🇨 (@InclusionEc) August 5, 2025

