Jóvenes en Acción: el ministro Roberto Luque dice que plan no tiene fin electoral

Para el Gobierno de Daniel Noboa, el programa Jóvenes en Acción tiene objetivos claros, como ayudar a los chicos que no tienen empleo. Que “no es un tema electoral”. La iniciativa impulsada por Noboa a tres meses de las elecciones consiste en entregar $ 400 mensuales (por tres ocasiones) a 80 mil beneficiarios a cambio de tareas relacionadas con la mitigación de los efectos del calentamiento global y otras que se citaron en el reportaje ‘$ 400 al mes por contar baches para ‘combatir’ el cambio climático’.

El ministro de Transporte, Roberto Luque atiende a EXPRESO vía Zoom, al día siguiente de la publicación citada.

El objetivo del Gobierno, según Roberto Luque

¿Cuál es la respuesta del Gobierno frente al artículo de EXPRESO?

En el fondo del asunto hay un tema en donde se trata al programa de Jóvenes en Acción como un tema electoral y ahí es donde está la mayor discrepancia que nosotros como gobierno tenemos. Este es un programa que se ha aplicado en otros países, no es un modelo nuevo a nivel internacional, y lo que busca es matar dos pájaros con un tiro, atacar dos problemas con una misma solución. Hay obvias faltas de oportunidades en ese segmento de la población (18-30 años de edad), con personas que les exigen experiencias para trabajos formales que no las tienen muchas veces, cupos de universidad que a veces no se entregan y, aparte, hoy en día también tenemos que son carnadas de los grupos delincuenciales justamente jóvenes en ese rango de edad.

Una idea que nació del presidente Daniel Noboa

¿Fue coincidencia con que se promocionara el plan a tres meses de elecciones?

Este es un programa que nace de una idea del Presidente de la República hace mucho tiempo. Lo que pasa es que materializar el programa, instrumentarlo, no es de la noche a la mañana. Hoy ha sido tan exitoso el programa que los opositores lo están vendiendo como un tema electoral, pero en ningún momento esto ha sido pensado para inducir al voto.

¿Por qué se promocionó el plan como medida para combatir el cambio climático y ahora hay más tareas, pero ajenas a ese fin?

En el Decreto Ejecutivo inicial más allá de los post y quizás la estrategia comunicacional en donde se le dio más énfasis al medio ambiente se reporta el tema de que es un programa también para cuidar la crisis económica.

Sobre el conteo de baches, que es una tarea que se ejecuta bajo la competencia del MTOP, ¿qué se hará con esa información?

El problema que nosotros hemos encontrado en el Ministerio de Transporte es la falta de data para trabajar y falta de información estructurada para trabajar entonces nosotros hemos creado incluso un aplicativo en este programa de jóvenes en acción para que los jóvenes puedan subir las fotos georeferenciadas (...), y en función de eso poder tomar decisiones (priorización de inversiones).

Recursos 24 mil personas integran el grupo de beneficiarios del programa Jóvenes en Acción que realizan tareas para Transporte. Ambiente y Agricultura manejan otros grupos. El 20 de diciembre se hizo el primer pago.



