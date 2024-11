Jóvenes en Acción: ¿Una ayuda del gobierno o una plataforma de campaña de Noboa?

"Esta es tu oportunidad de hacer la diferencia. Contribuye al país. Ayuda a mitigar el cambio climático y recibe una recompensa por tu esfuerzo", se lee en un mensaje de la Presidencia de la República en la Red Social X, del 11 de noviembre pasado.

Así se impulsa el proyecto estatal con el que se prevé entregar $ 400 a unos 80 mil jóvenes, por tres meses, a cambio de tareas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático, como reforestación y educación ambiental. Son $ 96 millones.

(Le puede interesar: Gobierno de Noboa promueve el discurso del nuevo Ecuador, rodeado de lo mismo)

La crisis eléctrica apaga la figura de Daniel Noboa: expertos analizan su ausencia Leer más

Los jóvenes interesados en aplicar a esta ayuda económica, que fue anunciada a tres meses de las elecciones presidenciales, tienen que registrarse en la página web www.jovenesenaccion.ec.

No es una página web del Estado

Esa dirección digital lleva al usuario a un sitio de internet privado y no a una página web del Estado, que estaría bajo el paraguas de un dominio de internet gubernamental o página web del Estado que se la reconoce porque termina en ".gob.ec".

Cuando el portal digital se carga, los jóvenes ven la apariencia y otros detalles del sitio (interfaz). En la parte izquierda está el listado de requisitos para ser beneficiario de la asistencia: como tener entre 18 y 29 años, no estar en la base de datos del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y otras condiciones. En la parte derecha, hay un formulario, en el que los jóvenes tienen que confiar sus datos personales, como su nombre, apellido, cédula, dirección, número telefónico y correo electrónico, a la plataforma privada.

Captura de pantalla de la página web www.noboa.ec. Sitio web privado

Captura de pantalla de la página web www.jovenesenaccion.com Sitio web privado

¿Qué pasa con los datos que entrega el usuario?

En la parte baja del formulario hay un mensaje en letras pequeñas: "Al aceptar y enviar tu información, autorizas su transmisión al ministerio correspondiente para la gestión y seguimiento del programa 'Jóvenes en Acción'. Todos los datos proporcionados serán tratados con confidencialidad y utilizados exclusivamente para fines de registro, control y verificación de participación en el programa (sic)".

Después de que se llena el formulario se presiona un botón para enviar los datos y después de unos segundos la página web se actualiza y el formulario vuelve a estar vacío. En un ejercicio que EXPRESO realizó para conocer la dinámica de la inscripción no se recibió alguna información adicional al correo electrónico que se ubicó en el formulario.

Este Diario solicitó una entrevista a la Presidencia para conocer toda la información relacionada con el programa estatal. Está pendiente la confirmación del diálogo con algún vocero de esa u otra entidad a cargo del plan que anunció Daniel Noboa el 5 de noviembre pasado.

Los hallazgos del análisis al dominio que aloja la iniciativa gubernamental

Con la ayuda de herramientas de consulta en línea de la información disponible de los dominios o páginas web, EXPRESO conoció que el portal www.jovenesenaccion.ec se desprende de otro dominio, www.noboa.ec. Dichos dominios, que comparten la misma IP, que no es otra cosa que una dirección física, fueron provistos por la empresa SAOREDES CIA. LTDA., que está domiciliada en Cuenca, Azuay.

Empresa que provee dominio de internet que usa la iniciativa Jóvenes en Acción. Herramienta en línea

EXPRESO buscó una entrevista con los directivos de esa compañía. José Galarza, quien consta como accionista de Saoredes Cia Ltda., dijo que a ellos los contrató una "empresa de medios" de Ambato y que esa firma administra la información que está alojada en sus servidores. Él compartió con EXPRESO el número telefónico de Henry Flores, de dicha "empresa de medios", pero esa persona no contestó la llamada hasta el cierre de este reportaje.

La página www.noboa.ec registra actividades desde junio de 2023, es decir, cuatro meses antes de que se realizara la campaña electoral y cinco meses antes de la posesión de Noboa como Presidente de la República, según la información disponible en herramientas de análisis de sitios de internet.

Historial de actividad de página web www.noboa.ec. Herramienta digital

Captura de video de cuenta de TikTok que se usa para promocionar imagen de Daniel Noboa. TikTok

De hecho, esa web fue usada en la suerte de precampaña o campaña anticipada, ya que el periodo oficial se registró en octubre del año pasado. En una cuenta de TikTok de promoción de la imagen del empresario se llamaba a los usuarios para que visiten la dirección www.noboa.ec/empleate, en un video posteado el 17 de julio de 2023, dos meses después de que Guillermo Lasso activara la Muerte Cruzada.

La relación política-electoral entre la plataforma digital www.noboa.ec y el movimiento político que ha impulsado el rostro y los ofrecimientos del actual presidente-candidato también se ve -aunque un tanto imperceptible en una vista rápida- está en el logotipo que aparece en la pestaña del explorador de internet: ADN 4-35.

La lista o el número 4 corresponde al movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, ligado a Arturo Moreno, primo del expresidente Lenín Moreno. Y la lista 35 era el número del movimiento Alianza PAIS, que luego convirtió en MOVER, actualmente eliminado del registro de organizaciones políticas.

Logotipo de ADN y listas en alianza que participaron en elección pasada, en la pestaña del explorador. Sitio web

Observaciones de expertos y de la sociedad civil

El patrimonio de hasta seis cifras de ministros entrantes y salientes de Daniel Noboa Leer más

La organización de la sociedad civil Usuarios Digitales también identificó la "anomalía". "Más allá de que es privado. Es un dominio de la candidatura del presidente. No es un dominio cualquiera. Esto debería considerarlo el CNE si es que en algún momento decide retomar sus competencias, sobre el tema de tener unas elecciones libres a favor de la democracia", indica Alfredo Velasco, director de Usuarios Digitales.

"De lo que hemos visto, (el portal web) no brinda ninguna fiabilidad en la protección de los datos, más allá de un escueto escrito en la parte de abajo. Incumple de lo que se exige en la Ley de Protección de Datos. No podemos fiarnos porque establece las políticas exactas de protección de datos. No dice quién es el encargado, cuánto tiempo se va a almacenar, de qué manera se lo está protegiendo", señala Velasco.

Otra fuente consultada por EXPRESO, quien prefiere guardar en reserva su identidad, asegura que ese tipo de información debe de resguardarse bajo protocolos estrictos de seguridad, a través de un portal web y un servidor gubernamental.

Desde las 19:30 de este 11 de noviembre la página de Noboa y de Jóvenes en Acción aparecen "en mantenimiento".

La página de Jóvenes en Acción aparece en mantenimiento. captura

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ