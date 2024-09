El patrimonio de hasta seis cifras de ministros entrantes y salientes de Daniel Noboa

La estrategia es clara. Con la proximidad de las elecciones, el Gobierno de Daniel Noboa libera a una parte de los rostros de su gabinete, algunos más visibles por su actividad en los ministerios que tuvieron a cargo; y, otros porque no terminaron de calar en el puesto que se les asignó.

Niels Anthonez Olsen Peet, Sade Rashel Fritschi Naranjo y Marcelo Andrés Guschmer Tamariz dejaron las carteras de Turismo, Ambiente y Deporte, en ese mismo orden, para integrar la lista de candidatos a la Asamblea Nacional, por el movimiento oficialista, ADN. Ahora, sus cargos son ocupados por Mateo Estrella Durán, Inés María Manzano Díaz y José David Jiménez Vásquez, respectivamente.

¿Cómo se ha movido el patrimonio de los que se van y cuánto tienen los que llegan?

Niels Anthonez Olsen Peet. Es el ministro de Turismo del Gobierno de Guillermo Lasso que pasó a las filas de Daniel Noboa. En estos nueve meses, él siguió con su línea de promocionar al país en ferias internacionales.

Niels Olsen, exministro de Turismo. FREDDY RODRÍGUEZ

El 24 de mayo de 2021 asumió el cargo de Ministro de Turismo de Lasso y en los registros públicos consta su declaración patrimonial. En específico, Olsen, quien pertenece a una familia que tiene actividades agroturísticas, presentó un patrimonio de $ 753 mil. Sus principales bienes de aquel entonces era una casa, valorada en $ 135 mil, y adquirida en diciembre del 2008; y un departamento, de $ 460 mil, adquirido en enero de 2023. También tiene participación accionaria en tres empresas.

En noviembre de 2023, Olsen se sumó al Gobierno de Noboa. Y estuvo en el cargo hasta el 30 de agosto. La declaración patrimonial más reciente es aquella que presentó cuando asumió dicha función. Su patrimonio ascendía a $ 783 mil. Aún no consta el documento de bienes relacionado con su salida.

"Las cifras que están en Contraloría son correctas. Sin embargo, en los próximos días debo actualizarla por haber salido del ministerio", dijo Olsen ante un contacto con EXPRESO. Agregó: "Mis ingresos mensuales se refieren a los que he percibido como ministro de Estado. Sin embargo, nunca he dejado de ser accionista de las empresas familiares en las que mientras fui Ministro me separé de su administración y gestión".

Mateo Julián Estrella Durán. Es el ministro encargado de Turismo. En su declaración patrimonial, como profesor de la Universidad de Cuenca, que registra el año 2018, se presenta un patrimonio que asciende a $ 237 mil. En el reporte más reciente, del 30 de agosto pasado, su patrimonio se sitúa en $ 376 mil.

La ministra de las declaraciones polémicas

Sade Rashel Fritschi Naranjo. La ministra de Ambiente de Noboa protagonizó varios pasajes polémicos, por declaraciones desatinadas, como cuando dijo que la Amazonía era un país, según los analistas y entre la ciudadanía. También fue señalada por la oposición cuando surgió el caso del proyecto inmobiliario que involucró a la primera dama, Lavinia Valbonesi. Ella también entró a la función pública en noviembre pasado. En su declaración patrimonial reportó $ 42 mil. Aún no consta el documento patrimonial que todo servidor público debe cargar al final de sus funciones. Al menos no es visible entre los ítems. Ella registra acciones en una empresa relacionada con actividades turísticas en Galápagos.

Este Diario intentó contactarse con la exministra a través de su número telefónico, pero no contestó el mensaje.

La ministra Sade Fritschi durante su comparecencia en la Asamblea Nacional. @AsambleaEcuador

Inés María Manzano Díaz. La abogada especializada en Derecho Ambiental es la nueva ministra de Ambiente. Tiene una amplia trayectoria en temas relacionados con la naturaleza. El fin de semana pasado se conoció de su designación. En su declaración de bienes reportó un patrimonio de $ 455 mil. Ella también registra acciones en varias empresas.

EXPRESO le consultó a la ministra si las cifra era correcta, como parte de la contrastación, y ella confirmó aquello.

nés Manzano, una reconocida activista y abogada que ha aportado en el campo de las leyes ambientales y en acciones en torno a la concienciación sobre el cambio climático. EFE

El periodista deportivo que asumió un ministerio

Marcelo Andrés Guschmer Tamariz. El periodista deportivo también integrará la lista de candidatos a la Asamblea por el movimiento oficialista, ADN. Él tuvo su primera experiencia en la función pública como concejal de Guayaquil. En 2019, él reportó un patrimonio de $ 513 mil, por una casa, un departamento, un parqueadero y otros activos, versus el cruce con los pasivos, según los registros públicos.

Andrés Guschmer, exministro del Deporte. archivo / expreso

En noviembre de 2023 asumió el cargo de Ministro del Deporte. El 31 de agosto fue su último día como secretario de Estado. En el último reporte de bienes disponible, su patrimonio se sitúa en $ 423 mil. Ahí consta una casa, en Guayas; y un terreno, en Santa Elena. También registra acciones en tres empresas, de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Compañías.

"Todo lo que está declarado, desde la primera hasta la última, todo es correcto. El departamento se vende y el terreno se compra antes de que yo sea ministro (...). Cuando entré al ministerio me dediqué exclusivamente al ministerio. Mi esposa trabaja y mi mamá vendió un terreno en Santa Elena", indicó el exministro del Deporte.

José David Jiménez Vásquez. Él estará a cargo de la cartera de deportes. Trabajó ahí como asesor desde el inicio del Gobierno de Daniel Noboa y reportó un patrimonio de $ 31 mil. Desde el 31 de agosto asumió el encargo y en ese reporte su patrimonio es de $ 25 mil.

