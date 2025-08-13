Policía decomisa armas y drogas en operativo contra Los Lobos en Quito

Megaoperativo en el sur de Quito deja 07 aprehendidos y más de 3.200 dosis de droga incautada.

En un contundente golpe contra el crimen organizado, la Policía Nacional del Ecuador, como parte del Bloque de Seguridad, ejecutó un megaoperativo en el sector Martha Bucaram, circuito La Ecuatoriana, al sur de la capital, logrando la aprehensión de siete presuntos integrantes del grupo delictivo Los Lobos, tres de ellos con antecedentes penales por delitos graves.

La intervención se desarrolló en los distritos Quitumbe y Eloy Alfaro, bajo la dirección del comandante general de la Policía, Pablo Dávila, quien señaló que la operación forma parte de una estrategia nacional para desmantelar estructuras criminales que operan en zonas estratégicas de Quito.

“Nuestro objetivo es claro: eliminar estas redes delictivas que afectan la seguridad ciudadana y devolver la tranquilidad a los barrios”, enfatizó Dávila.

Despliegue masivo y control territorial

Más de 120 uniformados de los subsistemas preventivo, investigativo, inteligencia y unidades tácticas participaron en el operativo, que incluyó registros a personas, vehículos y motocicletas. Las acciones se enfocaron en el control del espacio público, verificación de antecedentes y decomiso de armas y drogas.

En los videos difundidos por las autoridades se observa a los policías ingresando a calles, intersecciones y zonas comerciales, realizando controles de armas, inspección de motocicletas con posible alteración de serie y verificaciones documentales.

Resultados del operativo en La Ecuatoriana

3 armas de fuego y 19 cartuchos decomisados.

250 dosis de pasta base de cocaína y dosis de marihuana incautadas.

31 armas blancas y 2 objetos contundentes retirados de circulación.

2 teléfonos celulares, 5 paquetes de cigarrillos y una herramienta de corte confiscados.

3 balizas policiales halladas.

1 vehículo reportado como robado y 3 motocicletas recuperadas.

Los detenidos

Entre los aprehendidos figuran:

Cristopher, con antecedentes por asesinato, asociación ilícita y robo.

Agustín con historial por robo, homicidio y ocultación de bienes robados.

Franklin con antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

Sheyla Cruz Miguel y Deris

Todos fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial competente, mientras que las evidencias ingresaron a cadena de custodia para los procesos legales.

Golpe a la delincuencia organizada

Según la Policía, esta acción no solo permitió retirar armas y drogas de circulación, sino también neutralizar a un grupo que operaba en el sur de Quito, reduciendo así la incidencia de delitos y previniendo alteraciones del orden público que, según moradores, habían aumentado en los últimos meses.

El Bloque de Seguridad anunció que estos operativos continuarán de forma sorpresiva en distintos puntos de la ciudad, como parte de una ofensiva permanente contra las bandas criminales que operan en el país.

