Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes
Directv: Agenda deportiva para el miércoles 13 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 13 de agosto

Para este miércoles 13 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL
miércoles 13 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Octavos de Final - Ida Cerro Porteño vs. Estudiantes LP ESPN
miércoles 13 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Octavos de Final - Ida Flamengo vs. Internacional ESPN
miércoles 13 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Octavos de Final - Ida Bolívar vs. Cienciano DSPORTS
miércoles 13 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Octavos de Final - Ida Universidad de Chile vs. Independiente ESPN 2
miércoles 13 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Octavos de Final - Ida Alianza Lima vs. Universidad Católica (Ecu) DSPORTS
miércoles 13 17:30 hs. FÚTBOL Copa Argentina -   Octavos de Final Atlético Tucumán vs. Newells TYC INTERNACIONAL
miércoles 13 14:00 hs. FÚTBOL Supercopa de la UEFA PSG vs. Tottenham ESPN
miércoles 13 15:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DirecTV - 16vos de Final San Antonio vs. Manta DSPORTS
miércoles 13 10:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Cincinnati Octavos de Final ESPN 3
miércoles 13 08:45 hs. CICLISMO Ciclismo - Tour de   Dinamarca Etapa 2 DSPORTS 2
miércoles 13 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS
miércoles 13 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS
miércoles 13 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS
miércoles 13 19:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Básquet DSPORTS 2
miércoles 13 21:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS
miércoles 13 22:30 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS
