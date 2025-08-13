Directv: Agenda deportiva para el miércoles 13 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 13 de agosto
Para este miércoles 13 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|miércoles 13
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Octavos de Final - Ida
|Cerro Porteño
|vs.
|Estudiantes LP
|ESPN
|miércoles 13
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Octavos de Final - Ida
|Flamengo
|vs.
|Internacional
|ESPN
|miércoles 13
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Octavos de Final - Ida
|Bolívar
|vs.
|Cienciano
|DSPORTS
|miércoles 13
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Octavos de Final - Ida
|Universidad de Chile
|vs.
|Independiente
|ESPN 2
|miércoles 13
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Octavos de Final - Ida
|Alianza Lima
|vs.
|Universidad Católica (Ecu)
|DSPORTS
|miércoles 13
|✓
|17:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Argentina - Octavos de Final
|Atlético Tucumán
|vs.
|Newells
|TYC INTERNACIONAL
|miércoles 13
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Supercopa de la UEFA
|PSG
|vs.
|Tottenham
|ESPN
|miércoles 13
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV - 16vos de Final
|San Antonio
|vs.
|Manta
|DSPORTS
|miércoles 13
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Cincinnati
|Octavos de Final
|ESPN 3
|miércoles 13
|✓
|08:45 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Tour de Dinamarca
|Etapa 2
|DSPORTS 2
|miércoles 13
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|miércoles 13
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|miércoles 13
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|miércoles 13
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Básquet
|DSPORTS 2
|miércoles 13
|✓
|21:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|miércoles 13
|✓
|22:30 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS