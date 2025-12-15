Emelec vs. El Nacional EN VIVO: alineaciones y dónde ver el partido de LigaPro 2025

Emelec está obligado a ganar a un golpeado El Nacional para mantener opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Emelec y El Nacional se enfrentan en el estadio Capwell por la novena fecha.

La novena y penúltima fecha del segundo hexagonal de la LigaPro 2025 se cierra este lunes 15 de diciembre cuando desde las 19:00 (de Ecuador), Emelec reciba a El Nacional en el estadio George Capwell, de Guayaquil.

Es un partido clave para el Bombillo, al que solo le sirve un triunfo para mantener las posibilidades de obtener uno de los dos cupos a la Copa Sudamericana 2026 que otorga esta fase del campeonato ecuatoriano de fútbol.

Los dirigidos por Guillermo Duró se ubican en el cuarto lugar del hexagonal, con 52 puntos, a 8 unidades de Macará, que es el líder, y a 6 puntos de Aucas, que es su escolta. Un victoria en casa dejará a los azules con opciones de pelear por el segundo cupo en la fecha final.

La alineación de Emelec estaría conformada por: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Diogo Baguí, Alfonso Barco, Luis Castillo; Roberto Garcés, Sergio Quintero, Maicon Solís, Alexander González, Luis Fragozo y Jaime Ayoví.

El Nacional, por su parte, llega golpeado al no pasar la apelación a una tercera sanción que hará que el club sea castigado con el descenso administrativo a la Serie B. Mientras no se haga oficial esta notificación, los puros criollos deberá cumplir con los últimos partidos de la LigaPro 2025.

El técnico Juan Carlos Pérez espera que esta situación no afecte a sus dirigidos en busca de un triunfo en el último partido como visitante de la temporada, en la que el Rojo ha tenido irregularidad, pero se mantuvo en la parte media de la tabla de posiciones.

Los puros criollos formarían con: Leodán Chalá; Rommel Cabezas, Bryan Rivera, José Flor; Charles Vélez, Andrés Mena, Jeison Chala, Marco Montaño; Fricson Borja y Djorkaeff Reasco.

Datos claves del partido

Fecha: Lunes 15 de diciembre

Hora: 19 (de Ecuador)

Estadio: George Capwell

Transmite: Zapping y El Canal del Fútbol

Sigue en vivo Emelec vs. El Nacional

