Así se jugará la LigaPro 2026: nuevo formato y más presión en la segunda etapa

La LigaPro 2026 mantendrá las 30 fechas iniciales, pero modificará su fase final con un formato más exigente.

La LigaPro decidió mover el tablero y dejar a más de uno con el ceño fruncido. En el Consejo de Presidentes, donde Miguel Ángel Loor fue reelecto como principal del fútbol ecuatoriano de LigaPro, no solo hubo aplausos institucionales, también se aprobó un cambio que promete tensión, drama y cuentas apretadas para el 2026.

La primera etapa no se toca. Todos contra todos, 30 fechas, desgaste largo y memoria corta. El que no sume, se lamenta. Hasta ahí, todo conocido. El verdadero giro aparece en la segunda fase, donde el torneo se fragmenta y el miedo se vuelve protagonista.

Así será la repartición de premios

La tabla acumulada se partirá en tres caminos. El primero, el hexagonal por el título, reunirá a los seis mejores de la fase inicial. Allí no hay herencias ni premios adelantados. El ganador de las 30 fechas ya no tendrá pasaje directo a la Copa Libertadores. Ahora deberá ratificar su jerarquía en el hexagonal uno, donde cada punto pesa como final.

El segundo grupo ya no será un hexagonal, sino un cuadrangular. Solo los equipos ubicados del séptimo al décimo lugar pelearán por un cupo a la Copa Sudamericana. Menos margen, menos errores, menos oxígeno. Del puesto once hacia abajo, la pelea ya no es internacional, es por sobrevivir.

Y el último bloque es el más cruel: el hexagonal del descenso. Seis equipos, dos condenas a la serie B y una presión que no entiende de historia ni camisetas. Aquí no hay cálculo, solo resistencia. Cada partido será una final incómoda, de esas que se juegan con más miedo que fútbol.

La LigaPro 2026 no será más fácil. Será más intensa, más despiadada y, para muchos, más dolorosa.

