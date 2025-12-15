Expreso
Independiente del Valle
Los jugadores rayados celebraron tras tener ‘ahogado’ el grito de campeón desde 2021.Karina Defas / Expreso

Independiente del Valle vs Barcelona EN VIVO| día, hora del duelo de los millones

Con récord histórico de puntos para IDV y millones en disputa para Barcelona, el partido se juega con calculadora y presión

La LigaPro 2025 llega a su último capítulo con un partido cargado de tensión y consecuencias. El 21 de diciembre del 2025, desde las 15:00 en el estadio Banco Guayaquil, Independiente del Valle, campeón del torneo, recibe a Barcelona SC por la décima fecha del hexagonal final, en un duelo que no define el título, pero sí puede marcar el rumbo deportivo y financiero de uno de los clubes más populares del país.

El conjunto de Sangolquí afronta el compromiso con la tranquilidad del deber cumplido. Sus 79 puntos representan una campaña récord y consolidan el proyecto deportivo que lo ha llevado a la cima del fútbol ecuatoriano. Sin presión clasificatoria, los Rayados buscarán cerrar la temporada con una victoria ante un rival histórico.

Pensando en la Copa Libertadores del 2026

La realidad de Barcelona es distinta. El equipo amarillo llega con 67 puntos y la obligación de sumar. El objetivo es claro: asegurar el segundo cupo ecuatoriano a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este acceso directo garantiza ingresos cercanos a los cuatro millones de dólares, considerando premios de Conmebol, taquillas y posibles victorias, cada una valorada en 360 mil dólares durante la fase de grupos.

El panorama es ajustado. Una victoria de Barcelona le asegura el cupo sin depender de otros resultados. Un empate lo obliga a esperar que Liga de Quito no gane frente a Universidad Católica. Y una derrota lo deja al borde del fracaso, dependiendo exclusivamente de una caída de los albos.

Todo puede pasar el domingo 21 de diciembre

El margen de error es mínimo y la presión máxima. Aunque no se entrega una copa, lo que está en juego puede definir el presupuesto, la planificación y la estabilidad del próximo año.

El encuentro se disputará el domingo 21 de diciembre, desde las 15:00, y será transmitido por El Canal del Fútbol. En Sangolquí se jugará algo más que un partido: se jugará el futuro.

