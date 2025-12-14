Así quedó tabla de posiciones tras partidos de Barcelona SC y Liga de Quito | LigaPro

Barcelona SC ganó en casa a Orense y Liga de Quito cayó en la visita a Libertad. Así está la definición del segundo lugar

Octavio Rivero (c) fue la figura de Barcelona SC en el triunfo sobre Orense.

Cumplida con la novena fecha del primer hexagonal final de la LigaPro 2025, se registraron cambios en la tabla de posiciones y se puso al rojo vivo la definición del segundo lugar que da cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Liga de Quito, que llegaba como escolta del campeón, Independiente del Valle, visitó a Libertad, en el estadio Reina del Cisne, en Loja. Los albos buscaban un triunfo para poder mantener su privilegiada ubicación.

El gol de Michael Estrada, apenas al primer minuto, alentaba la ilusión de los universitarios, pero todo cambió tras el empate de penal, de Carlos Arboleda (18') y la expulsión de Leonel Quiñónez (28'). La remontada de los locales la selló Orlín Quiñónez (38').

Liga de Quito perdió en la visita a Libertad. API

Por su parte, Barcelona SC, quien estaba en la tercera casilla, recibió en el estadio Monumental a Orense, en un partido que fue intenso. El delantero uruguayo Octavio Rivero abrió el marcador al minuto 28.

Un penal cambiado por gol por el argentino Agustín Herrera (83') le daba la igualdad al Bananerito, hasta que nuevamente apareció Rivero (87') para sentenciar un triunfo clave para el Ídolo del Astillero, y así ascender al segundo lugar del hexagonal.

EL SALVADOR!! 🙏🏻🦎@BarcelonaSC recuperó la ventaja de inmediato gracias a un nuevo tanto de Rivero, quien la empujó con sus rodillas para el 2-1 en el Monumental.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/WBbGhyEgBR — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) December 14, 2025

En la fecha final, Barcelona visitará a Independiente del Valle, en el estadio Banco Guayaquil, mientras que Liga de Quito será local ante Universidad Católica, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Así quedó la tabla de posiciones

Independiente del Valle - 79 puntos Barcelona SC - 67 puntos Liga de Quito - 66 puntos Universidad Católica - 58 puntos Libertad - 56 puntos Orense - 55 puntos

