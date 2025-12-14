Expreso
Barcelona SC, Liga de Quito, LigaPro 2025, tabla de posiciones, Copa Libertadores 2026
Octavio Rivero (c) fue la figura de Barcelona SC en el triunfo sobre Orense.MIGUEL CANALES / EXPRESO

Así quedó tabla de posiciones tras partidos de Barcelona SC y Liga de Quito | LigaPro

Barcelona SC ganó en casa a Orense y Liga de Quito cayó en la visita a Libertad. Así está la definición del segundo lugar

Cumplida con la novena fecha del primer hexagonal final de la LigaPro 2025, se registraron cambios en la tabla de posiciones y se puso al rojo vivo la definición del segundo lugar que da cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Te invitamos a leer: "Cuidado con nosotros": Gonzalo Plata y Flamengo retan al PSG de Pacho en la final

Liga de Quito, que llegaba como escolta del campeón, Independiente del Valle, visitó a Libertad, en el estadio Reina del Cisne, en Loja. Los albos buscaban un triunfo para poder mantener su privilegiada ubicación.

El gol de Michael Estrada, apenas al primer minuto, alentaba la ilusión de los universitarios, pero todo cambió tras el empate de penal, de Carlos Arboleda (18') y la expulsión de Leonel Quiñónez (28'). La remontada de los locales la selló Orlín Quiñónez (38').

Barcelona SC, Liga de Quito, LigaPro 2025, tabla de posiciones, Copa Libertadores 2026
Liga de Quito perdió en la visita a Libertad.API

Por su parte, Barcelona SC, quien estaba en la tercera casilla, recibió en el estadio Monumental a Orense, en un partido que fue intenso. El delantero uruguayo Octavio Rivero abrió el marcador al minuto 28.

Un penal cambiado por gol por el argentino Agustín Herrera (83') le daba la igualdad al Bananerito, hasta que nuevamente apareció Rivero (87') para sentenciar un triunfo clave para el Ídolo del Astillero, y así ascender al segundo lugar del hexagonal. 

En la fecha final, Barcelona visitará a Independiente del Valle, en el estadio Banco Guayaquil, mientras que Liga de Quito será local ante Universidad Católica, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Así quedó la tabla de posiciones

  1. Independiente del Valle - 79 puntos 
  2. Barcelona SC - 67 puntos
  3. Liga de Quito - 66 puntos
  4. Universidad Católica - 58 puntos
  5. Libertad - 56 puntos
  6. Orense - 55 puntos

