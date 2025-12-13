"Cuidado con nosotros": Gonzalo Plata y Flamengo retan al PSG de Pacho en la final

El atacante ecuatoriano busca su quinto título en la temporada cuando el Mengao mida al PSG en la Copa Intercontinental

El atacante tricolor fue estelar en la victoria del Fla ante el equipo egipcio.

El ecuatoriano Gonzalo Plata fue titular en la cómoda victoria 2-0 sobre Pyramids FC, resultado que le permitió a Flamengo clasificar a la final de la Copa Intercontinental, donde se medirá al PSG de su compatriota Willian Pacho.

Horas antes del triunfo ante el conjunto egipcio, en Qatar, ‘Platita’ ya se mostraba confiado en que serían finalistas del torneo que recuperó su nombre tradicional, tras haber sido rebautizado en 2005 como Mundial de Clubes.

El mensaje ‘picante’ a Willian Pacho

Incluso confesó el mensaje que le enviaría a Pacho en una entrevista: “Apenas pasemos a la final le voy a mandar un mensaje y decirle ‘cuidado con nosotros’, molestándolo. Sabemos que el PSG es un equipo fuerte”.

Sus palabras presagiaron el escenario ideal que se vivirá en la final, programada para el miércoles 17 de diciembre, entre el campeón de la Copa Libertadores y el monarca de la Champions League.

Plata y una temporada de ensueño

Gonzalo Plata, extremo ecuatoriano del Flamengo. cortesía

En ese duelo, Plata buscará su quinto título en una campaña inolvidable, en la que ya levantó la Supercopa de Brasil, el Campeonato Carioca, el Brasileirao y la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Filipe Luís ha mostrado una gran fortaleza mental que permite brillar a todas sus figuras, incluso con variantes tácticas en ataque, como la utilización de Plata como centrodelantero.

Esto quedó reflejado ante Pyramids, donde el extremo tricolor aportó dinamismo y disputó los 90 minutos. Los goles de los defensas Léo Pereira y Danilo sellaron el pase de un Mengao que bajó la intensidad en el segundo tiempo.

👀 ¡UN AVISO PARA SU COMPATRIOTA!



🗣️ 🇪🇨 Gonzalo Plata, futbolista de Flamengo, reveló que en caso de pasar a la final de la Copa Internacional le dejará un mensaje a 🇪🇨 Willian Pacho. pic.twitter.com/RJqge4v9DE — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) December 13, 2025

