Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Tom Brady
Tom Brady, leyenda de la NFL.cortesía

Tom Brady afirma que a sus 48 años está en plenitud para seguir activo en la NFL

El legendario quarterback habló sobre su posible regreso, el caso Philip Rivers y la vigencia mental en la NFL

  • Agencia EFE

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, aseveró que a sus 48 años está en plenitud para salir del retiro para volver a jugar, pero como ejecutivo de Las Vegas Raiders, es imposible.

(Le puede interesar: Jeremy Arévalo: Alemania o Francia entre sus destinos)

"Creo que la respuesta para sería, sí, estoy listo y podría volver, pero ya no me lo permiten porque soy propietario minoritario de los Raiders, así que no puedo salir del retiro", afirmó el siete veces campeón del Super Bowl.

El respaldo a Philip Rivers y el factor mental del quarterback

El actual analista estelar de la cadena FOX Sports, dijo no estar asombrado por la salida del retiro de Philip Rivers, quien luego de cinco años de inactividad fue firmado como el nuevo quarterback de los Indianapolis Colts, a pesar de tener 44 años.

tom-brady-patriots-ceremony-091123-9bcf5a33876841f9ba354017b4e351fd
Tom Brady marcó la historia de la NFL, es considerado uno de los mejores en este deporte.Cortesía

"Si Philip ha estado practicando y haciendo lo que tiene que hacer, entonces todos lo veremos en plenas facultades y con una gran exhibición ante los Seattle Seahawks el próximo domingo", aseveró el futuro miembro del Salón de la Fama sobre el debut de Rivers en la semana 15 de la temporada de NFL.

Para Brady, tanto él, como Rivers pueden, no obstante la edad, estar de regreso en la NFL debido a que la posición de mariscal de campo requiere de agilidad mental, algo que le enseñaron desde sus épocas de colegial con los Michigan Wolverines.

selección ecuatoriana

FIFA recibe 5 millones de solicitudes de entradas en 24 horas para el Mundial 2026

Leer más

Tom Brady reconoció que en cuanto se enteró de que Philip Rivers dejó el retiro para incorporarse a los Colts bromeó por algo que sonaba como una locura.

RELACIONADAS

"¿Quién toma la decisión de retirarse y luego se 'desretira' si finalmente se va a retirar de nuevo? ¿Quién hace eso? Es ridículo que Philip haga eso", dijo con una sonrisa debido a que él hizo algo similar en el 2022.

En febrero de aquel año, Brady anunció su retiro de la NFL, lo que provocó un gran movimiento mediático que tuvo otra sacudida 40 días después, cuando Tom cambió de opinión al decir que jugaría esa temporada con los Tampa Bay Buccaneers, al final de la cual, ahora sí, se retiró de manera definitiva. 

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Copa Libertadores 2026: Equipos ecuatorianos clasificados y sorteo de fase de grupos

  2. El secreto de Carlos Soria para subir montañas con 86 años

  3. Tom Brady afirma que a sus 48 años está en plenitud para seguir activo en la NFL

  4. Cierre vial en el centro de Guayaquil por la caída de un árbol y un poste

  5. Justicia adelanta juicio del caso Triple A: nueva fecha cae en plena Navidad

LO MÁS VISTO

  1. Nain Massuh recupera la libertad en Colombia y no será extraditado al Ecuador

  2. Militares y agentes municipales intervienen La Bahía por el espacio público

  3. El precio del cacao se desinfla, pero Ecuador exporta más

  4. Tarifas de parque Samanes: Aquí los costos formalizados por el Municipio de Guayaquil

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre

Te recomendamos