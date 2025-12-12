Jeremy Arévalo: Alemania o Francia entre sus destinos

Jeremy Arévalo, el joven delantero ecuatoriano del Real Racing de Santander, mantiene atentos a varios clubes de Europa que buscan hacerse con sus servicios deportivos en este mercado de invierno. Arévalo ha anotado 7 goles en 16 partidos con su equipo y ya tuvo minutos con la selección ecuatoriana de fútbol.

Según el periodista alemán y especializado en mercados de fichajes, Florian Pettenberg, un equipo tradicional de la Bundesliga había preguntado por la situación del atacante nacido en España pero de padres ecuatorianos.

“El talentoso delantero de 20 años tiene una cláusula de rescisión de 7 millones de euros. El VfB Stuttgart ha mantenido conversaciones concretas, pero se espera que se marche a otro equipo" habría mencionado el periodista, lo cual deja la puerta abierta para otro club europeo que se ha metido en la puja por la promesa del fútbol español.

Jeremy Arévalo y Kendry Paez podrían ser compañeros en Francia

Kendry Paez empezó siendo habitual con el Estrasburgo, pero con el pasar de los partidos perdió regularidad en el equipo francés. cortesía

El Racing Club de Estrasburgo, el equipo del otro joven ecuatoriano, Kendry Paez, podría llevarse a Jeremy Arévalo en este mercado o en el de final de temporada. El equipo de la Ligue 1 y Conference League pagaría la clausula del atacante español-ecuatoriano y lo uniría a sus filas, haciéndolo parte del grupo empresarial del Chelsea de Moises Caicedo.

La posibilidad de tener un compañero de selección en el mismo equipo es una de las razones por las que Arévalo se decantaría por los franceses, además de saber que existe la posibilidad de que una buena temporada lo pueda llevar a jugar la Premier League con otro ecuatoriano, facilitando así el proceso de adaptación al club.

