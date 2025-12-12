Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Jeremy Arévalo
Jeremy Arévalo, delantero ecuatoriano del Racing Santander.cortesía

Jeremy Arévalo: Alemania o Francia entre sus destinos

El joven delantero tricolor sigue llamando la atención de clubes alrededor del mundo

Jeremy Arévalo, el joven delantero ecuatoriano del Real Racing de Santander, mantiene atentos a varios clubes de Europa que buscan hacerse con sus servicios deportivos en este mercado de invierno. Arévalo ha anotado 7 goles en 16 partidos con su equipo y ya tuvo minutos con la selección ecuatoriana de fútbol. 

RELACIONADAS

Según el periodista alemán y especializado en mercados de fichajes, Florian Pettenberg, un equipo tradicional de la Bundesliga había preguntado por la situación del atacante nacido en España pero de padres ecuatorianos.

Te puede interesar: Ecuador será sede de la Copa Libertadores Sub-20 de 2026

“El talentoso delantero de 20 años tiene una cláusula de rescisión de 7 millones de euros. El VfB Stuttgart ha mantenido conversaciones concretas, pero se espera que se marche a otro equipo" habría mencionado el periodista, lo cual deja la puerta abierta para otro club europeo que se ha metido en la puja por la promesa del fútbol español.

Jeremy Arévalo y Kendry Paez podrían ser compañeros en Francia

Kendry Páez
Kendry Paez empezó siendo habitual con el Estrasburgo, pero con el pasar de los partidos perdió regularidad en el equipo francés.cortesía
Miller Bolaños

Miller Bolaños regresa a Emelec para 2026

Leer más

El Racing Club de Estrasburgo, el equipo del otro joven ecuatoriano, Kendry Paez, podría llevarse a Jeremy Arévalo en este mercado o en el de final de temporada. El equipo de la Ligue 1 y Conference League pagaría la clausula del atacante español-ecuatoriano y lo uniría a sus filas, haciéndolo parte del grupo empresarial del Chelsea de Moises Caicedo.

RELACIONADAS

La posibilidad de tener un compañero de selección en el mismo equipo es una de las razones por las que Arévalo se decantaría por los franceses, además de saber que existe la posibilidad de que una buena temporada lo pueda llevar a jugar la Premier League con otro ecuatoriano, facilitando así el proceso de adaptación al club.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Belén Encantado: el pesebre animado más grande de Sudamérica deslumbra en Quito

  2. La tabla del hexagonal final y segundo hexagonal de LigaPro 2025 antes de la fecha 9

  3. ‘Los Locos Addams’ llegan a Samborondón: fechas, elenco y todo sobre el musical

  4. ENAP descubre pozo de crudo en Orellana: qué significa para la economía ecuatoriana

  5. Robo de llanta en Samborondón: dónde ocurrió y qué pasó con los sospechosos

LO MÁS VISTO

  1. Militares y agentes municipales intervienen La Bahía por el espacio público

  2. El precio del cacao se desinfla, pero Ecuador exporta más

  3. Tarifas de parque Samanes: Aquí los costos formalizados por el Municipio de Guayaquil

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre

  5. Aquiles Álvarez dijo qué le pidió Correa cuando llegó a la Alcaldía de Guayaquil

Te recomendamos