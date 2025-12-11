Benzema abre la puerta a jugar el Mundial 2026 tras 4 años de su retiro internacional

El delantero francés Karim Benzema dejó abierta la puerta a disputar el Mundial de 2026 con los bleus, cuatro años después de su retirada internacional tras la lesión que lo apartó del Mundial de Catar y lo enfrentó nuevamente con el seleccionador Didier Deschamps. “Si me llaman a la selección, vuelvo”, dijo el exjugador del Real Madrid en una entrevista publicada este jueves 11 de diciembre por la web de L’Équipe, donde añadió: “¿Quién no tiene ganas de jugar un Mundial?”.

(Le puede interesar: Reto del grupo F: Enner Valencia revela cómo vive su última preparación para 2026)

Un competidor que no renuncia a la élite

Benzema, de 27 años y actualmente en el Al-Ittihad saudí, aseguró que se siente “un competidor” y que, como tal, no podría rechazar disputar una competición como el Mundial, que ya se perdió en 2018 por un asunto judicial y en 2022 por una lesión de última hora. Ese episodio deterioró aún más la relación con Deschamps, quien criticó que el jugador abandonara la concentración de Francia en Catar para entrenarse rápidamente con el Real Madrid.

Benzema actualmente juega en el Al-Ittihad saudí. cortesía

Semanas después, Benzema anunció que ponía fin a su carrera internacional. Sobre aquellos acontecimientos, prefirió evitar comentarios, considerándolos “terminados” y asegurando que no desea “alimentar la polémica”.

"Ojo con Ecuador": la predicción del Dibu Martínez previo al Mundial 2026 (VIDEO) Leer más

Una historia en la selección llena de altibajos

La trayectoria del delantero con la selección francesa ha estado marcada por más sombras que luces. Debutó en 2007, pero quedó fuera de la lista de Deschamps en 2015, cuando su nombre apareció ligado a un caso de chantaje con un video íntimo de su compañero Mathieu Valbuena, por el cual fue condenado como cómplice.

En 2021 regresó al equipo nacional gracias a su rendimiento con el Real Madrid, ganó la Liga de las Naciones y marcó cuatro goles en la Eurocopa, aunque Francia quedó eliminada en octavos. Con el tiempo, su protagonismo fue disminuyendo ante el ascenso de una nueva generación liderada por Kylian Mbappé. Aun así, formó parte de los convocados para el Mundial de 2022, aunque no pudo disputarlo por una lesión.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!