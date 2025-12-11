Reto del grupo F: Enner Valencia revela cómo vive su última preparación para 2026

Enner Valencia pasó días distintos en Ecuador antes del Mundial 2026 y reveló cómo vive su última preparación con la Tri

Enner Valencia vivió unas vacaciones atípicas para un futbolista acostumbrado a aeropuertos, estadios y concentraciones. Esta vez recorrió su Ecuador como un turista, apareciendo primero como motivador en una charla privada y luego caminando por los pasillos del Hospital de Especialidades Alfredo Paulson, donde saludó, abrazó y escuchó a pacientes y médicos.

A sus 36 años, Valencia mantiene la misma cercanía de siempre. Ahora se prepara para disputar el Mundial 2026 con un objetivo personal: marcar su séptimo gol en Copas del Mundo, un registro que lo colocaría entre los pocos jugadores con tantos mundiales consecutivos anotando (2014, 2022 y 2026).

Un gol que puede marcar su historia en el Mundial 2026

En una de sus caminatas, un aficionado lo detuvo para pedirle “solo un gol” ante Costa de Marfil o Curazao. Valencia respondió con humor: “Primero espero estar en la lista del Mundial, mi hermano”.

Luego soltó una frase que dejó huella: “No me pidas un gol… que sean muchos. Que Dios nos ayude”, mostrando su humildad y su deseo de cerrar su trayectoria mundialista con fuerza.

El capitán también confesó que la visita al hospital lo conmovió: “Ahí entendí que nuestra historia sirve, inspira y une. Dentro y fuera de la cancha”.

Cómo se imagina Enner Valencia a Ecuador en el Mundial 2026

Al preguntarle qué espera de la Tri en el torneo, Valencia volvió a su esencia: respondió con serenidad y sin elevar la voz. “Son retos, y este es uno de ellos. Esperamos estar ahí, esperamos aportar”, dijo el máximo goleador histórico de Ecuador con 48 tantos.

Sobre el grupo mundialista —compartido con Alemania, Costa de Marfil y Curazao— señaló que es similar en exigencia al de Catar 2022, pero insistió en que la clave será enfocarse en el propio desempeño del equipo.

El desafío de enfrentar a Alemania

Cuando surgió el nombre de Alemania, sus ojos cambiaron. Recordó el Mundial 2006, cuando tenía 16 años y veía los partidos desde el Caribe Junior de Papi Perlaza. “Ahora poder enfrentarlos es especial. Hay que llegar bien, enfocados en lo que podemos hacer nosotros”, afirmó.

Además destacó el trabajo de Sebastián Beccacece: “Tenemos un gran cuerpo técnico y un grupo unido. Hemos vivido de todo en eliminatorias, pero este equipo se mantuvo fuerte”.

Valencia adelantó que él y sus compañeros deben prepararse de manera individual: “Una cosa es lo que se dice; otra es lo que se enfrenta en la cancha”.

Un adiós especial antes de volver a Pachuca

Antes de regresar a México para la pretemporada del Clausura 2026 con Pachuca, Enner recibió un homenaje en la Asamblea Nacional. En marzo volverá a ponerse la camiseta que más ama: la de la Tricolor.

