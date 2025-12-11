Legado de Oro 2025: Kiara Rodríguez vuelve a ser la mejor de Fedeguayas

Con récord mundial incluido en una gloriosa temporada, la paratleta obtuvo el máximo galardón de Fedeguayas

La paratleta guayaquileña Kiara Rodríguez fue distinguida con el Legado de Oro 2025, el máximo reconocimiento anual que entrega Fedeguayas a la mejor deportista de la temporada. La campeona volvió a destacar entre la élite local gracias a sus resultados internacionales y a un año lleno de récords.

Rodríguez fue la gran figura ecuatoriana en el Campeonato Mundial de Para Atletismo de Nueva Delhi, donde conquistó tres medallas de oro y, además, impuso un récord mundial en los 200 metros planos, prueba en la que debutó este mismo año. Su desempeño la consolidó como referente del deporte adaptado y la llevó nuevamente a lo más alto del podio de Fedeguayas.

La V Noche del Legado: premiación y reconocimientos

La entrega del galardón se realizó durante la V Noche del Legado, ceremonia celebrada en la Iglesia Familia de Dios, antes conocido como coliseo Naranja, la noche del martes 9 de diciembre. En el evento, Rodríguez también recibió un cheque por 12.000 dólares como incentivo a su trayectoria deportiva.

El luchador Jeremy Peralta (i) y el judoca Jonathan Benavides (d) recibieron el Legado de Plata y Bronce respectivamente. cortesía

Además, Fedeguayas otorgó el Legado de Plata al luchador Jeremy Peralta, campeón panamericano, quien recibió 1.500 dólares. El Legado de Bronce fue para el judoca Jonathan Benavides, medallista de oro en los Juegos Bolivarianos y campeón panamericano, acompañado igualmente de $ 1.500.

Cerca de 700 deportistas, entrenadores y padres de familia participaron en esta gala que se desarrolla por quinto año consecutivo. Al evento asistieron el viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez Romero, y el gobernador del Guayas, José Arévalo, quienes resaltaron el aporte del deporte adaptado al país.

Kiara Rodríguez y su dominio histórico del Legado de Oro

Con este reconocimiento, Kiara Rodríguez se convierte en la deportista que más veces ha recibido el Legado de Oro en la historia de Fedeguayas. Ya lo había ganado en 2021, 2023, 2024 y ahora en 2025, consolidando su hegemonía en el deporte albiceleste.

2021: Kiara Rodríguez

2022: Bella Paredes

2023: Kiara Rodríguez

2024: Kiara Rodríguez

2025: Kiara Rodríguez

