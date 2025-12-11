¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?: sigue el paso a paso

Este miércoles 11 de diciembre se abrió la tercera etapa de venta de boletos para el torneo. Conoce todo el proceso

Una vez que se conocieron los rivales, ciudades y horarios en los que Ecuador competirá en la Copa del Mundo 2026, comenzó la búsqueda de entradas. Es que antes era una lotería adquirir boletos sin saber si te iban a servir para seguir a La Tri. Ahora, una vez realizado el sorteo del Mundial y conocidos los enfrentamientos, es más fácil pelear por un lugar en el estadio.

Es por eso que la FIFA inició la tercera etapa de adquisición de entradas este miércoles 11 de diciembre. Sí, ya hubo dos ventanas anteriores en los que la gente pudo hacer sus primeras compras de tickets, pero sin conocer los cruces. Ahora puedes entrar a la página y elegir los partidos a los que quieres ir para comprar un boleto, pero eso no te asegura poder adquirirlos.

Porque en esta etapa, que inició este jueves 11 de diciembre (a las 11:00, hora de Ecuador) y termina el 13 de enero, lo que haces es inscribirte para ver si sales sorteado aleatoriamente y puedes hacer efectiva la compra que has solicitado con anticipación. EXPRESO te explica el paso a paso.

¿Cómo comprar una entrada para ver a Ecuador en el Mundial?

Debes registrarte en FIFA.com/tickets. Ahí te van a pedir tus datos personales y tendrá tu FIFA ID. Completa la solicitud de ingreso a esta tercera etapa. Ahí deberás especificar los partidos para los que quieres adquirir entradas y cuántas necesitas. Eso sí, solo puedes comprar cuatro boletos para un partido y cuarenta en total. Luego del cierre de la etapa de inscripción (13 de enero del 2026) deberás esperar que quedes seleccionado. Te llegará un mail confirmándote que saliste favorecido ára realizar la compra solicitada. Te darán un tiempo máximo para concretarla. Pagar, las facturaciones de los tickets se realizarán en febrero del 2026. Si no sales favorecido en el sorteo, podrás conseguir boletos por orden de llegada a medida que se acerque el inicio del Mundial.

Esta es la página donde debes ingresar para comprar los boletos. Captura de pantalla

¿Cuáles son las opciones de entradas que puedo comprar y cuánto valen?

La FIFA te permite elegir los tickets de tres maneras distintas: puedes escoger un solo partido, o un paquete de todos los encuentros en un mismo estadio, o la otra opción es adquirir los boletos para todos los compromisos de la fase de grupos de la Selección que quieres seguir.

La primera opción está en 1,350 dólares por persona.

La segunda en 8,275 dólares por persona.

La tercera en 6,750 dólares por persona.

¿Cuándo, contra quién y en dónde juega Ecuador en el Mundial 2026?



La Tri debutará el 14 de junio en Filadelfia, desde las 19:00, contra Costa de Marfil. El segundo compromiso será el 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, a las 20:00 versus Curazao. Y el tercer duelo se jugará el 25 de junio en Nueva Jersey, a las 16:00, ante Alemania.

