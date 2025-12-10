Expreso
Szymon Marciniak
Szymon Marciniak fue el arbitro de la final del Mundial de Qatar 2022 entre Francia y ArgentinaCortesía

Nueva regla de la FIFA para el Mundial 2026: ¿De qué se trata?

Las condiciones climáticas de varias ciudades cedes ponen en aprietos a la FIFA

La Federación Internacional de Fútbol y Asociados (FIFA) implementará una nueva regla que los árbitros tendrán que cumplir a raja tabla durante todos los partidos de la competición, independientemente de donde se juegue y las condiciones climáticas de la localidad.

Los árbitros que estarán presentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 deberán pausar los partidos durante tres minutos, entre el minuto 20 y 30 del primer tiempo. Estos tres minutos corresponden al 'tiempo de hidratación' que necesitan los jugadores en cada encuentro.

Esta regla nace de las complicaciones climáticas que ya se vieron en el Mundial de Clubes 2025 jugado en Estados Unidos, en donde muchos partidos se retrasaron por el calor que azotaba las canchas de fútbol americanas. Ahora, independientemente del clima o las capacidades del estadio en el que se desarrolle el juego, los jueces en cancha deberán designar si o si tres minutos para la hidratación de los protagonistas.

El calor será otro rival de las selecciones mundialistas

Fluminense Mundial de Clubes 2025
En el Mundial de Clubes las temperaturas extremas obligaron a los árbitros a dar minutos de hidratación en la mayoría de los partidos.Cortesía
Independiente del Valle vs Liga de Quito

Liga de Quito se juega la temporada ante Independiente del Valle

La principal preocupación climática para el Mundial 2026 en Estados Unidos son las altas temperaturas y el estrés térmico. El torneo se celebra en junio y julio, los meses de verano, y se prevé que hasta diez de las dieciséis sedes de Norteamérica corren un riesgo muy alto de experimentar condiciones de calor extremo, lo que podría afectar tanto el rendimiento de los jugadores como la experiencia de los aficionados.

En varias de las ciudades sede, especialmente las ubicadas en el sur y el centro-oeste de Estados Unidos como Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City y Miami, las temperaturas podrían oscilar entre los 28 °C y 31 °C o incluso ser superiores, dependiendo de la hora del partido. 

